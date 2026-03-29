(คลิป)เงียบเป็นป่าช้า!พ่อค้าแม่ค้าบ่นอุบ “งานผ้ามัดย้อมป่าซาง ลำพูน”แทบร้างคนซื้อ-ยอดลดฮวบเหลือหลักพัน

ลำพูน – พ่อค้าแม่ขายบ่นอุบ..งาน “บาติกงามพร้อมมัดย้อมงามตาฯ ป่าซาง ลำพูน ครั้งที่ 13”เจอผลกระทบน้ำมันขาดแคลน-แพงหูฉี่ เงียบเป็นป่าช้า มีแต่คนขายแทบร้างคนซื้อ ทุกปีเคยทำยอดได้วันละหลายหมื่น แต่ปีนี้เหลือหลักพัน คาดจบงาน 3 วัน ขายได้ไม่ถึงแสน
ผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายผ้ามัดย้อมผ้าบาติก ภายในงาน งานว่า "บาติกงามพร้อมมัดย้อมงามตา งานผ้ากองงามครั้งที่ 13 " ระหว่าง 27-29 มีนาคม 2569 ณ หมู่ที่ 1 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ต่างโอดครวญกันทั่ว เพราะยอดขายลดลงฮวบครึ่งต่อครึ่งเทียบกับปีที่ผ่านมา
ซึ่งบ้านกองงาม ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เป็นแหล่งผลิตผ้าบาติกผ้ามัดย้อม ที่ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศ แต่ละปีทำเงินเข้าหมู่บ้านหลายล้านบาท ต่อมาส่วนราชการได้เข้ามาส่งเสริมเทคนิคการผลิตการใช้สี การออกแบบต่างๆจนเป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยม
รวมทั้งมีการจัดงานผ้าบาติกงามพร้อมมัดย้อมงามตาทุกปีในช่วงศุกร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม กลายเป็นงานประจำปีที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 13 ภายในงานจะมีผู้ประกอบการผู้ผลิตซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่นำผ้าบาติกผ้ามัดย้อมที่ตัดเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในรูปแบบของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากเป็นงานแฮนด์เมด ฝีมือชาวบ้านล้วนๆ แม้งานจะมีเพียง 3 วัน แต่ยังสามารถซื้อได้ภายในร้านค้าภายในหมู่บ้าน
แต่ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์น้ำมันขาดแคลน ทำให้งาน"บาติกงามพร้อมมัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม ครั้งที่ 13"นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของน้อยลงไปอย่างถนัดตา ยอดขายลดลง ตั้งแต่ 30-40 % หลายร้านยอดขายลดลง 50 % จากปีที่ผ่านมาเคยทำยอดวันละประมาณ 1-3 หมื่นบาท ปีนี้ยอดอยู่ที่หลักพันบาท แต่ละวันขายได้ไม่ถึงหมื่นบาท จากที่เคยขายได้ในงานทุกปี ปีละ 2-3 แสนบาทต่อปี..ปีนี้คาดว่าไม่ถึงแสนบาท