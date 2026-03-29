ประธาน กกต. ลุยกาญจน์ ตรวจเลือกตั้งเทศบาลใหม่ ย้ำโปร่งใส-เป็นธรรม

กาญจนบุรี - “ณรงค์ กลั่นวารินทร์” นำทีม กกต. ลงพื้นที่กาญจนบุรี ตรวจความพร้อมเลือกตั้งเทศบาล กรณี อบต.ยกฐานะ ชี้ภาพรวมเรียบร้อย ประชาชนตื่นตัวใช้สิทธิ
วันนี้ ( 29 มี.ค.) นาย ณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วยนายพงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล โดยคณะได้ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งหลายแห่ง เพื่อประเมินความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รวมถึงติดตามบรรยากาศการใช้สิทธิของประชาชน
นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่มีเป้าหมายเพื่อดูภาพรวมการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจาก อบต. เป็นเทศบาล ซึ่งอาจมีผลต่อเขตเลือกตั้งและจำนวนสมาชิกสภา
“จากการตรวจสอบพบว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และให้ความสำคัญกับการนับคะแนนและรายงานผลอย่างรวดเร็ว แม่นยำ”
ด้านนาย พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ระบุว่า สำนักงาน กกต.จังหวัดได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน ทั้งการอบรมเจ้าหน้าที่และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสิทธิและหน้าที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เพิ่งยกฐานะเป็นเทศบาลใหม่
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอท่ามะกา ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าเสา เทศบาลตำบลยางม่วง เทศบาลตำบลดอนชะเอม และเทศบาลตำบลสนามแย้ ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการบริหารท้องถิ่น ที่จะมีบทบาทและงบประมาณเพิ่มขึ้นในการดูแลประชาชน
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และจนถึงขณะนี้ยังไม่พบรายงานการทุจริตหรือเหตุความวุ่นวายรุนแรงในพื้นที่แต่อย่างใด