(คลิป) ไม่เคยสนน้ำมันแพง! ครูมวยโคราชควบม้าเดินทางในชีวิตประจำวัน ช่วยประหยัดลดค่าใช้จ่าย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ไม่เคยสนน้ำมันแพง! “ลุงเที่ยง” ครูมวยโคราชควบม้าคู่ใจ ใช้เดินทางในชีวิตประจำวัน ช่วยประหยัดน้ำมันราคาแพงและลดค่าใช้จ่าย เผยขี่ม้า “ไอ้ทึ่ง”เดินทางเป็นประจำทุกวัน สำหรับระยะทางไม่เกิน 10 กม. ทั้งไปตลาด ทำธุระต่างๆ และติดตามนักมวยวิ่งออกกำลังกาย
วันนี้ ( 29 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวพาไปดูคุณลุงชาวอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่สนสถานการณ์น้ำมันแพง ขี่ม้าคู่ใจใช้ชีวิตประจำวัน โดยคุณลุงเที่ยง มวยดี อายุ 61 ปี ครูมวยเมืองพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้โชว์การควบเจ้าทึ่ง ม้าคู่ใจอายุ 4 ปี ออกไปซื้อของที่ร้านของชำในหมู่บ้านซึ่งใช้เวลาไป-กลับไม่กี่นาทีแถมประหยัดค่าใช่จ่ายในการเดินทาง ในช่วงที่สถานการณ์น้ำมันแพงอีกด้วย
นายเที่ยง มวยดี ครูมวยเมืองพิมาย เปิดเผยว่า ปกติตน ขี่ม้าคู่ใจ “ไอ้ทึ่ง” เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมัน ลดค่าใช้จ่าย เวลาจะออกไปตลาดหาซื้อของก็จะเอากระเป๋าเป้สะพายหลังเพื่อสำหรับใส่ของหรือจะไปทำธุระที่ไหนระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร ก็จะควบม้าคู่ใจเป็นประจำและเวลานำนักมวยออกวิ่งก็จะควบม้าวิ่งตามดูแลนักมวย
ขอเชิญชวนทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำมัน ตอนนี้น้ำมันแพง ก็หันมาปั่นจักรยานหรือใช้รถไฟฟ้าแทนจะดีกว่า เพราะไม่ต้องเติมน้ำมัน ประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนตนมีม้าคู่ใจไม่ต้องมาซื้อน้ำมันที่ราคาสูงขึ้น ม้ากินหญ้าอย่างเดียวเวลาว่างก็จะไปเกี่ยวหญ้ามาไว้ให้ไอ้ทึ่งมันกิน ม้าสุขภาพแข็งแรงไม่งอแงดูแลง่าย นายเที่ยง ในตอนท้าย