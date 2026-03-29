เปิดปากพม่าหื่นโหด!ลวงสาว 17 ข่มขืนปาดคอ-ฟันซ้ำ ทิ้งศพกลางถนน ก่อนโดนตามรวบคาบ้านพักชายแดนแม่สาย

เชียงราย – เปิดปากพม่าโหด ลวงสาว 17 ที่รู้กันกันผ่านเฟซบุ๊ก ข่มขืนแล้วปาดคอ-ฟันซ้ำ ทิ้งศพกลางถนน ก่อนหลอกเพื่อนเหยื่อร่วมบึ่ง จยย.ตามหาจนหัวหมุนแล้วทำทีเข้าแจ้งตำรวจ สุดท้ายจนมุมโดนตามรวบคาบ้านพักชายแดนแม่สาย จากคราบเลือดติดทั้งมอเตอร์ไซค์-รองเท้า-ซอกเล็บ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้รับแจ้งเหตุสยอง หญิงสาวทราบชื่อต่อมาคือ น.ส.ณัฐณิชา หรือกุ้งกิ้ง อายุ 17 ปี ชาว อ.แม่สาย นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนพื้นที่หมู่บ้านสันทรายมูล หมู่ 6 ต.โป่งผา อ.แม่สาย สภาพลำคอถูกของมีคมปาด 1 แผล และแผลจากการฟันบริเวณเดียวกันอีก 2 แผล รวมเป็นแผลฉกรรจ์ 3 แผล เป็นเหตุให้ น.ส.ณัฐณิชาเสียชีวิตคาที่ เมื่อเที่ยงเศษวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบของกลางที่เกิดเหตุพบกระเป๋าสะพายสีแดงภายในมีบัตรประชาชนระบุชื่อ น.ส.ฟาตอนียะห์ (มายด์) และพบอาวุธมีดปลายแหลมตกอยู่ในพงหญ้าห่างออกไปประมาณ 10 เมตร แต่ต่อมา น.ส.ฟาตอนียะห์ ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่ ส่วนผู้เสียชีวิตคือ น.ส.ณัฐณิชาซึ่งเป็นเพื่อนกันดังกล่าว
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ น.ส.ณัฐณิชา พร้อมเพื่อนชายอีกคนขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันไปหา น.ส.ฟาตอนียะห์ เพื่อจะพากันไปหานายชูวิทย์ซึ่งรู้จักกับผู้ตายผ่านทางเฟซบุ๊ก และนัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมัน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ในเวลา 22.00-22;30 น.วันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา
เมื่อไปถึงพบนายชูวิทย์ที่รออยู่โดยไม่มีรถจักรยานยนต์และอ้างว่ารถอยู่ที่บ้านเพื่อน จึงขอให้ น.ส.ณัฐณิชา ขับขี่รถไปส่งและให้ น.ส.ฟาตอนียะห์ และเพื่อนชายไปรออยู่ที่ซอย 13 หบ้านป่าเหมือด หมู่ 8 ต.เวียงพางคำ จากนั้นผู้ตายและนายชูวิทย์ก็ขับขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันหายไปกับความมืด โดยมีกระเป๋าของ น.ส.ฟอตอนียะห์ ติดรถไปด้วย
จากนั้นเวลาประมาณ 02.00 น. วันเดียวกันนายชูวิทย์ได้ขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายกลับมาหาทั้ง 2 คนเพียงลำพัง อ้างว่าผู้ตายขับขี่รถอีกคันตามมาแต่คงหลงทางจึงมาไม่ถึง จากนั้นนายชูวิทย์ก็ทำทีพาทั้ง 2 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกตามหา น.ส.ณัฐณิชา ตามถนนสายต่างๆ โดยไม่แสดงอาการพิรุธ
เมื่อไม่พบจึงพากันไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย ซึ่งได้ตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่นายชูวิทย์ขับขี่มาแล้วพบคราบเลือดจำนวนมากติดอยู่บนตัวรถ รวมทั้งซอกเล็บ-รองเท้าของนายชูวิทย์ ก็มีคราบเลือดติดด้วยจึงได้รวบรวมหลักฐานและเข้าจับกุมตัวได้ที่บ้านพักของนายชูวิทย์ใน อ.แม่สาย เมื่อเช้ามืดวันนี้(29 มี.ค.69)
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำนายชูวิทย์ก็ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุฆ่าผู้ตายจริง โดยได้ลวงผู้ตายขับขี่รถจักรยานยนต์ไปยังจุดเกิดเหตุและตนเป็นคนซ้อนท้าย แล้วเกิดอารมณ์ทางเพศจึงได้ใช้มีดจี้เพื่อหวังข่มขืนแต่ผู้ตายไม่ยอมหยุดรถ จึงใช้มีดฟันที่ลำคอ 1 ครั้ง จากนั้นได้ดึงผู้ตายลงมาจากรถและลงมือข่มขืนผู้ตายจนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง ก่อนจะฟันคอผู้ตายอีก 2 ครั้ง จนเสียชีวิต แล้วทิ้งศพไว้ในที่เกิดเหตุ จากนั้นก็ขับขี่รถกลับไปหาเพื่อนของผู้ตาย
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมาย.