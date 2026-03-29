พายุร้อนถล่มหนองคายพัดต้นไม้ใหญ่หักทับบ้านเด็ก6ขวบเสียชีวิตพ่ออาการสาหัส

หนองคาย-ฤทธิ์พายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรงพัดต้นกระบกขนาดใหญ่ ล้มทับบ้านในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย สองพ่อลูก หลบอยู่ในบ้านเคราะห์ร้าย ลูกชายวัย 6 ขวบถูกต้นไม้ล้มทับเสียชีวิตคาที่ ขณะที่พ่อ อายุ 30 ปีถูกต้นไม้และคานบ้านทับบริเวณช่วงกลางลำตัวไปถึงท่อนล่างอาการสาหัส
วันนี้ (29 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดหนองคาย ได้รับแจ้งว่ามีความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ต้นไม้ใหญ่โค่นทับบ้านมีผู้เสียชีวิต ที่บ้านโนนศิลา หมู่ 12 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จึงไปตรวจสอบ โดยพบว่าบ้านชั้นเดียว ภายในซอย 13 ถูกต้นกระบกขนาดใหญ่ล้มทับบ้านอยู่ในสภาพพังเสียหายไปทั้งหลัง
นายประเทือน ชาวนาแปน อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 220 หมู่ 12 ต.วัดหลวง เพื่อนบ้าน เล่าว่า ช่วงเย็นวานนี้ เวลาประมาณ 17.00 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง มีฝนเพียงเล็กน้อย ตนและสมาชิกในบ้านหลบแรงลมอยู่ในบ้าน ลมพัดแรงนานกว่า 10 นาที พอลมสงบได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ จึงออกมาดู ก็พบว่าบ้านข้างเคียงซึ่งเป็นบ้านของนายธันวา อายุประมาณ 30 ปี เพิ่งย้ายมาอยู่ได้เพียง 1 สัปดาห์ อาศัยอยู่กับลูกชายวัย 6 ขวบ ถูกต้นกระบกล้มทับ ตนจึงเข้าไปดู พบว่านายธันวา ร้องขอความช่วยเหลือ ถูกต้นไม้และคานบ้านทับบริเวณช่วงกลางลำตัวไปถึงท่อนล่างอาการสาหัส ห่างไปประมาณ 1 เมตร เห็นลูกชายของนายธันวาถูกต้นไม้ทับทั้งตัวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
ตนจึงเรียกชาวบ้านมาช่วยเหลือ ประสานเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์มาช่วยพาสองพ่อลูกไปโรงพยาบาลโพนพิสัย ซึ่งปกติจะเห็นพ่อพาลูกขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของ แต่ยังไม่ได้สนิทคุ้นเคยกันนักเพราะเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ ไม่ทราบภูมิลำเนา ทราบเพียงว่า แยกทางกันอยู่กับภรรยา จึงพาลูกชายย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้
นอกจากนี้ยังพบว่าในพื้นที่ ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน 5 หมู่บ้าน 25 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นบ้านหลังคาสังกะสี ถูกแรงลมกระโชกพัดหลังคาหลุดออก ซึ่งท้องถิ่นจะได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป.