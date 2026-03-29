พายุฤดูร้อนถล่มศรีสะเกษอ่วม ซุ้มประตูเมืองขุขันธ์พังครืนปิดถนน บ้านเรือนเสียหายระนาว โชคดีไร้เจ็บตาย

ศรีสะเกษ - พายุฤดูร้อนถล่มศรีสะเกษอ่วม ซุ้มประตูเมืองขุขันธ์พังครืนปิดถนน บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างเสียหายระนาว ตัดกระแสไฟฟ้าวุ่น โชคดีไร้เจ็บตาย จนท.นำเครื่องจักรเข้าช่วยเคลียร์พื้นที่ ล่าสุดสถานการณ์คลี่คลาย ถนนสามารถกลับมาเปิดใช้งานตามปกติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 28 มีนาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อย่างรุนแรง ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน และสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน เกิดเหตุซุ้มประตูเมืองขุขันธ์ พังถล่มลงมาอย่างฉับพลัน ท่ามกลางความตกใจของประชาชนที่อยู่ในละแวกดังกล่าว
แรงลมที่พัดกระหน่ำอย่างหนักในช่วงเย็น ทำให้สิ่งปลูกสร้างหลายจุดไม่สามารถต้านทานแรงลมได้ ส่งผลให้โครงสร้างขนาดใหญ่พังลงมา เสียงดังสนั่นไปทั่วบริเวณ สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านที่กำลังจับจ่ายซื้อของในตลาด ต่างพากันวิ่งหลบหาที่ปลอดภัยกันอย่างโกลาหล ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าต้องรีบเก็บข้าวของเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม
หลังเกิดเหตุ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอขุขันธ์ ได้สั่งการด่วนให้ฝ่ายปกครองอำเภอ พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอขุขันธ์ที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยมี ส.ต.ท.วิษณุ สำเริง และนายทรงธรรม พหุสิริกุล เป็นแกนนำในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ พร้อมทั้งจัดกำลังอาสาสมัครเข้าช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าความเสียหายกระจายอยู่ในหลายจุดของเขตเทศบาล ทั้งบ้านเรือนประชาชน ร้านค้า รวมถึงสิ่งปลูกสร้างสาธารณะบางแห่งได้รับความเสียหาย บางหลังคาเรือนถูกแรงลมยกหลังคาปลิวหลุดออกไป ขณะที่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวหลายจุดถูกพัดล้มระเนระนาด เจ้าหน้าที่ต้องเร่งสำรวจเพื่อประเมินความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้ง
นอกจากนี้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซ้ำซ้อนจากโครงสร้างที่ยังไม่มั่นคง และสายไฟที่อาจชำรุด เจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังแขวงทางหลวงในพื้นที่ เพื่อปิดการจราจรบางช่วงเป็นการชั่วคราว โดยเฉพาะบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลที่เกิดเหตุซุ้มพังถล่ม พร้อมกันนี้ยังได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดเสี่ยงทันที เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า การเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นไปอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง โดยมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ตลอดเวลา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เนื่องจากมีเศษซากวัสดุจากสิ่งปลูกสร้างที่พังถล่มกีดขวางเส้นทาง ทำให้ต้องใช้เครื่องจักรเข้าช่วยเคลียร์พื้นที่อย่างเร่งด่วน
โดยล่าสุด สถานการณ์โดยรวมเริ่มคลี่คลายลงแล้ว การจราจรในเส้นทางหลักสามารถกลับมาเปิดใช้งานได้ 4 ช่องทางตามปกติ แต่ยังคงมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากเศษซากที่ยังหลงเหลืออยู่ รวมถึงติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด อีกทั้งยังไม่มีรายงานความเสียหายต่อยานพาหนะของประชาชน แม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีผู้คนสัญจรและจับจ่ายซื้อของจำนวนมากก็ตาม
ทั้งนี้ ทางอำเภอขุขันธ์ได้สั่งการไปยังทุกตำบลในพื้นที่ ให้เร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมอย่างละเอียด และรายงานเข้าสู่ศูนย์บัญชาการระดับอำเภอ เพื่อรวบรวมข้อมูลและเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้านเรือน การเยียวยาความเสียหาย รวมถึงการจัดหาที่พักชั่วคราวในกรณีที่บ้านพักอาศัยไม่สามารถอยู่อาศัยได้
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากในช่วงนี้ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาล ซึ่งมักเกิดลมกระโชกแรง ฝนฟ้าคะนอง และลูกเห็บในบางพื้นที่ แนะนำให้ประชาชนตรวจสอบความแข็งแรงของบ้านเรือน และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคง