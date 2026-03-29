พบศพชาย ถูกยิงดับปริศนาคามอเตอร์เวย์ M6 โคราช ตร.เร่งสืบสวนหาสาเหตุ ล่ามือปืน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- พบศพชายถูกยิงดับปริศนาคาไหล่ทางด่วนมอเตอร์เวย์ M6 กม.ที่ 172 อ.สูงเนิน โคราช ตร.เร่งตรวจที่เกิดเหตุ สืบสวนหาสาเหตุล่ามือปืน เพื่อคลี่คลายคดีโดยเร็ว
วันนี้ ( 29 มี.ค.69) เมื่อคืนนี้ เวลา 20.00 น. ร.ต.อ.ณัฐพล ฤทธิรงค์ รองสารวัตร (สอบสวน) พร้อมด้วย ร.ต.อ.อำนวย เนาวกุล รองสารวัตร (ป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่า รถยกบนถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 6 พบชายไม่ทราบชื่อ นอนอยู่ริมถนนบริเวณกิโลเมตรที่ 172 เขตอำเภอสูงเนิน ขาขึ้นไปจังหวัดนครราชสีมา บริเวณไหล่ทาง
หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่สายตรวจ ได้เดินทางไปตรวจสอบ เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบร่างชายทราบชื่อคือ นายศุภกร ไตรพบกลาง อายุ 30 ปี สวมเสื้อคลุมแจ็กเก็ต สีดำ เสื้อด้านในเป็นเสื้อโปโลสีขาว สวมกางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะสีดำ นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณการ์ดเลนริมไหล่ทาง ข้างศพพบรถกระบะ หมายเลขทะเบียน 4 ฒง 4536 กทม.ด้านหลังติดสติ๊กเกอร์ บริษัท สิทรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบและตกแต่งภายใน–ภายนอกอาคาร
ตรวจสอบเบื้องต้นพบบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซอง คาดว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานไปยัง สภ.สูงเนิน แพทย์เวรจากโรงพยาบาลสูงเนิน รวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยภาคีเครือข่ายเข้าร่วมตรวจสอบ
ต่อมาเวลาประมาณ 20.10 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามทะเลสอได้เดินทางมาสนับสนุนการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการวางกรวยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สูงเนิน และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนครราชสีมา เข้าตรวจสอบรายละเอียดในจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ทราบข้อมูลของผู้เสียชีวิต และ ยังไม่ทราบสาเหตุการก่อเหตุที่แน่ชัด เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมเร่งสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุ และตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 เพื่อคลี่คลายคดีต่อไป