(คลิป)เดือดสนั่นโซเชียลฯ!หนุ่มเชียงรายอ้างน้ำมันหมด อ้างขอ ตร.พะเยา ช่วยกลับถูกปฏิเสธ-ด่า-ปิดไฟใส่อีก

พะเยา – ดราม่าเดือด..หนุ่มเชียงรายขับรถขนสับปะรดส่งต่างจังหวัด น้ำมันหมดกลางทาง เดินเท้าขอ ตร.ช่วย อ้างถูกปฏิเสธแถมโดนด่า-ปิดไฟศาลาใส่อีก จุดกระแสวิจารณ์สนั่นโซเชียลฯ
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อชายชาวเชียงรายรายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว อ้างประสบปัญหาน้ำมันรถหมดกลางทาง บริเวณใกล้ป้อมยามบ้านป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา ก่อนเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในป้อม แต่กลับไม่ได้รับการช่วยเหลือตามที่คาดหวัง
หนุ่มในคลิปเล่าว่า ตนกำลังขับรถบรรทุกสับปะรดจากจังหวัดเชียงราย เพื่อไปส่งต่างจังหวัด แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำมันในพื้นที่เชียงรายขาดแคลน(เหมือนจังหวัดอื่นๆ) พยายามหาเติมมาตั้งแต่แม่สาย-เชียงราย แล้วไม่สามารถเติมน้ำมันก่อนออกเดินทางได้
เมื่อตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันแล้วพบว่า บริเวณปั๊มน้ำมันในพื้นที่ร่องห้า จ.พะเยา ยังพอมีน้ำมันให้บริการ จึงตัดสินใจขับต่อ แต่รถกลับน้ำมันหมดก่อนถึงจุดหมายอีกไม่ถึง 20 กิโลเมตร ทำให้ต้องเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในป้อมยามดังกล่าว โดยขอให้ช่วยนำไปซื้อน้ำมัน หรือช่วยประสานเพื่อให้สามารถเดินทางต่อได้
คนในคลิปภาพอ้างว่า แต่จากการพูดคุย เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า..รถหลวงมีน้ำมันจำกัดและต้องสำรองไว้ใช้ในภารกิจ จึงไม่สามารถนำไปช่วยเหลือได้ ก่อนที่ชายหนุ่มจะอ้างว่า เจ้าหน้าที่ได้ด่าไอ้.. และปิดไฟศาลาบริเวณหน้าป้อม สร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าตัว
หนุ่มคนในคลิป ยังยืนยันว่า ไม่ได้ต้องการมีปัญหาหรือทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ เพียงแค่ต้องการความช่วยเหลือในยามเดือดร้อน และรู้สึกการกระทำดังกล่าวไม่เหมาะสม จึงตัดสินใจบันทึกคลิปและโพสต์ลงโซเชียล
หลังเผยแพร่ คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก พร้อมเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในช่วงที่หลายพื้นที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำมันขาดแคลน ทำให้เกิดคำถามต่อบทบาทและการช่วยเหลือประชาชนของเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์ที่ผู้คนเดือดร้อน ขณะที่ชาวโซเชียลฯบางส่วนยังคงติดตามและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง