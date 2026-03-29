สุดสลด! หนูน้อยบุรีรัมย์จมน้ำดับหมู่ 4 ศพ ขณะ ผปค.ไปช่วยดับไฟลามทุ่ง ตาเผยสูญเสียหลานรักถึง 2 คน พ่อแม่ร่ำไห้ระงม

บุรีรัมย์- สุดสะเทือนใจ 4 นักเรียนชาย-หญิง อายุ 7 – 12 ขวบ อ.ชำนิ บุรีรัมย์ ชวนกันไปเล่นน้ำสระ ขณะผู้ปกครองไปช่วยกันดับไฟลามทุ่ง เพลิงสงบหาหลานไม่เจอตามหาวุ่น สุดท้ายพบจมในสระรีบงมขึ้นจากน้ำปั้มหัวใจยื้อชีวิตและรีบนำส่ง รพ. แต่ไม่รอดเสียชีวิตทั้ง 4 คน ตาเผยคำพูดสุดท้ายก่อนสูญเสียหลานรักถึง 2 คน นายอำเภอเตือนช่วงปิดเทอมและอากาศร้อนดูแลบุตรหลานใกล้ชิด
เมื่อเวลา 19.00 น. คืนนี้ (28 มี.ค.69) ร.ต.อ.อำนาจ อุสารัมย์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งมีเหตุเด็กนักเรียนจมน้ำภายในสระใกล้กับลำห้วยน้อย หมู่ 7 ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ ซึ่งเบื้องต้นผู้ปกครองและชาวบ้าน ได้ช่วยกันปั้มหัวใจเพื่อช่วยเหลือเด็กทั้ง 4 คน ก่อนจะรีบนำส่งโรงพยาบาลชำนิ เพื่อให้แพทย์ทำการซีพีอาร์ช่วยชีวิต แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเด็กทั้ง 4 คนไว้ได้
จากนั้นจึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลชำนิ พบว่าเด็กทั้ง 4 คนที่จมน้ำเสียชีวิต เป็นเด็กผู้หญิง 3 คน เด็กผู้ชาย 1 คน อายุระหว่าง 7 -12 ปี ชื่อ ด.ญ. อันดา , ด.ญ.แอล , ด.ญ.ไบร์ท และ ด.ช.กัน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า เด็กทั้ง 4 คน ได้ไปกับผู้ปกครองที่บริเวณทุ่งนา ระหว่างนั้นเกิดเหตุลามทุ่ง ผู้ปกครองจึงเร่งไปช่วยกันดับไฟพอดับไฟเสร็จ ก็ไม่เห็นเด็กทั้ง 4 คน จึงรีบพากันไปดูที่สระน้ำซึ่งอยู่ห่างจุดที่ไฟไหม้ทุ่งนาประมาณ 100 เมตร ก็เห็นเพียงรองเท้าของเด็ก ๆ จึงได้ช่วยกันลงงมค้นหา ก่อนจะพบร่างเด็กทั้งหมดในสระน้ำ และรีบนำขึ้นมาปฐมพยาบาล ก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลชำนิ แต่ไม่สามารถยื้อลมหายใจเด็กทั้ง 4 คนได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ปู่ย่า ตา ยายเป็นอย่างมาก ต่างร้องไห้ระงมเพราะทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกหลาน
โดยเฉพาะ นายเฉลิม หมั่นนึก อายุ 58 ปี ตาของน้องกัน และ น้องไบร์ท ที่สูญเสียหลานไปในคราวเดียวถึง 2 คน เล่าด้วยความเสียใจว่า ปกติหลานชายจะอยู่กับพ่อแม่ที่กรุงเทพฯ ส่วนหลานสาวอยู่ที่ อ.ชำนิ ช่วงปิดเทอมปู่ ย่า ได้ไปรับหลานชายมาเล่นที่บ้าน บางวันก็อยู่กับตนที่บ้านบางวันก็อยู่บ้านปู่ ย่า ก่อนหน้านี้หลานจะพูดกับตนว่า “ตาอยากเล่นน้ำ พาไปเล่นน้ำหน่อย” แต่ตนเห็นว่าหลานยังเล็กและสระน้ำในหมู่บ้านลึกมาก จึงบอกให้หลานเล่นน้ำในกะละมังที่บ้านก็ได้ แต่วันนี้ช่วงที่ตนไปเอาวัวเข้าคอก ก็มีญาติโทร.หาว่าหลานหายไปคาดว่าน่าจะลงเล่นน้ำในสระ
ตนจึงรีบมางมหาหลาน ตอนแรกเจอหลานสาวคนโตก็รีบพาขึ้นมา แล้วตนกับชาวบ้านก็รีบช่วยกันงมหาเด็กอีก 3 คน จนเจอครบทั้ง 4 คน ทั้งผู้ปกครองและชาวบ้านก็ช่วยกันปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตเด็กทั้ง 4 คน ก่อนจะรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ ไม่คิดว่าหลานจะมาจากไปเร็วขนาดนี้เสียใจมาก หากย้อนเวลาได้ก็อยากจะพาหลานไปเล่นน้ำด้วยตัวเอง ก็อาจจะไม่เกิดเหตุสลดแบบนี้ ก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ปกครองอย่าปล่อยลูกหลานให้คลาดสายตา
ด้าน นายโชคชัย สว่างรัตน์ นายอำเอชำนิ กล่าวว่า ภายหลังได้รับรายงานว่ามีเหตุการณ์สุดสะเทือนใจว่าเด็ก 4 คน จมน้ำเสียชีวิต ก็รีบเดินทางมาที่โรงพยาบาล ก็เสียใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กทุกคน ก็ไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม ประกอบกับอากาศร้อน จึงอยากฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์แก่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคน ให้ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยเด็กไว้ตามลำพัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น