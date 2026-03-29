(คลิป)เปิดแนวคิด“ลุงประสิทธิ์ขยะทองคำ”! คืนชีพขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน เติมอีแต๋น-เครื่องตัดหญ้า ได้หมด

เพชรบูรณ์ - เผยแนวคิด “ลุงประสิทธิ์ขยะทองคำ” ปราชญ์ชุมชนโนนแดง ผู้มุ่งคิดค้นนวัตกรรมชาวบ้าน แยกขยะพลาสติกคืนกลับเป็นน้ำมัน พึ่งพาตนเองฝ่าวิกฤตพลังงาน ใช้ได้ในเครื่องยนต์รอบต่ำ แต่ยังแตกต่างจากเบนซิน-ดีเซล ต้องพัฒนาแยกสารพัดสารก่อนใช้เชิงพาณิชย์
นายประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์ อายุ 67 ปี ปราชญ์ชุมชน บ้านโนนแดง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้ทดลองพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูป “ขยะพลาสติก” ให้กลับมาเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและลดปัญหาขยะสะสมในชุมชน โดยยึดแนวทาง “เทคโนโลยีเรียบง่าย” และหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ่อหลวง ร.๙ เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน
จากการสาธิต พบว่าน้ำมันที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป แต่ยังมีกลิ่นเฉพาะของพลาสติกไหม้ และมีคุณสมบัติแตกต่างจากน้ำมันดีเซลหรือเบนซินตามมาตรฐาน โดยผู้คิดค้นยอมรับว่า น้ำมันที่ผลิตได้ในปัจจุบันยังไม่สามารถนำไปผสมหรือใช้ทดแทนเชิงพาณิชย์ได้ จำเป็นต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติม
ในส่วนของการทดลองใช้งาน พบว่าสามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์รอบต่ำ เช่น เครื่องตัดหญ้า หรือเครื่องยนต์การเกษตรขนาดเล็กได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เหมาะสำหรับรถยนต์ทั่วไป เนื่องจากต้องพิสูจน์ผลกระทบระยะยาวต่อการสึกหรอของเครื่องยนต์ ซึ่งต้องใช้ทุนในการดำเนินการสูงมาก เพราะการ “สตาร์ทติด” ไม่ใช่ตัวชี้วัดความปลอดภัยในการใช้งานจริง
นอกจากการผลิตน้ำมันจากพลาสติกแล้ว ยังมีการนำเสนอแนวคิดการจัดการขยะครบวงจร โดยแบ่งขยะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะพลาสติก และขยะชีวมวล ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ทั้งหมด เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด
ขณะเดียวกัน ยังมีการพัฒนา “เตาเผาไร้ควัน” สำหรับกำจัดขยะที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่องการไหลเวียนของอากาศและการเผาไหม้ซ้ำของควัน (Secondary combustion) ทำให้ควันถูกเผาไหม้จนลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แม้จะช่วยลดควันได้ แต่ต้องควบคุมอุณหภูมิและกระบวนการเผาอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดสารพิษ
นายประสิทธิ์ เจ้าของนวัตกรรมระบุว่า เป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการผลิตพลังงาน แต่คือการปรับ “วิธีคิด” ของคนในชุมชน ให้มองขยะเป็นทรัพยากร และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในยามวิกฤต โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่พลังงานมีความไม่แน่นอน
ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับการทำเกษตรผสมผสาน การปลูกพืชหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงด้านรายได้ และสร้างความมั่นคงด้านอาหารควบคู่ไปกับพลังงาน
อย่างไรก็ตาม นักวิชาการด้านพลังงานให้ข้อสังเกตว่า เทคโนโลยีแปรรูปขยะเป็นน้ำมันในระดับชุมชน ยังต้องได้รับการพัฒนาในด้านมาตรฐานความปลอดภัย คุณภาพเชื้อเพลิง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนจะสามารถขยายผลในเชิงอุตสาหกรรมได้