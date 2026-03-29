(คลิป)เปิดแนวคิด“ลุงประสิทธิ์ขยะทองคำ”! คืนชีพขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน เติมอีแต๋น-เครื่องตัดหญ้า ได้หมด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบูรณ์ - เผยแนวคิด “ลุงประสิทธิ์ขยะทองคำ” ปราชญ์ชุมชนโนนแดง ผู้มุ่งคิดค้นนวัตกรรมชาวบ้าน แยกขยะพลาสติกคืนกลับเป็นน้ำมัน พึ่งพาตนเองฝ่าวิกฤตพลังงาน ใช้ได้ในเครื่องยนต์รอบต่ำ แต่ยังแตกต่างจากเบนซิน-ดีเซล ต้องพัฒนาแยกสารพัดสารก่อนใช้เชิงพาณิชย์


นายประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์ อายุ 67 ปี ปราชญ์ชุมชน บ้านโนนแดง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้ทดลองพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูป “ขยะพลาสติก” ให้กลับมาเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและลดปัญหาขยะสะสมในชุมชน โดยยึดแนวทาง “เทคโนโลยีเรียบง่าย” และหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ่อหลวง ร.๙ เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน

จากการสาธิต พบว่าน้ำมันที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป แต่ยังมีกลิ่นเฉพาะของพลาสติกไหม้ และมีคุณสมบัติแตกต่างจากน้ำมันดีเซลหรือเบนซินตามมาตรฐาน โดยผู้คิดค้นยอมรับว่า น้ำมันที่ผลิตได้ในปัจจุบันยังไม่สามารถนำไปผสมหรือใช้ทดแทนเชิงพาณิชย์ได้ จำเป็นต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติม

ในส่วนของการทดลองใช้งาน พบว่าสามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์รอบต่ำ เช่น เครื่องตัดหญ้า หรือเครื่องยนต์การเกษตรขนาดเล็กได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เหมาะสำหรับรถยนต์ทั่วไป เนื่องจากต้องพิสูจน์ผลกระทบระยะยาวต่อการสึกหรอของเครื่องยนต์ ซึ่งต้องใช้ทุนในการดำเนินการสูงมาก เพราะการ “สตาร์ทติด” ไม่ใช่ตัวชี้วัดความปลอดภัยในการใช้งานจริง


นอกจากการผลิตน้ำมันจากพลาสติกแล้ว ยังมีการนำเสนอแนวคิดการจัดการขยะครบวงจร โดยแบ่งขยะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะพลาสติก และขยะชีวมวล ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ทั้งหมด เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด

ขณะเดียวกัน ยังมีการพัฒนา “เตาเผาไร้ควัน” สำหรับกำจัดขยะที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่องการไหลเวียนของอากาศและการเผาไหม้ซ้ำของควัน (Secondary combustion) ทำให้ควันถูกเผาไหม้จนลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แม้จะช่วยลดควันได้ แต่ต้องควบคุมอุณหภูมิและกระบวนการเผาอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดสารพิษ


นายประสิทธิ์ เจ้าของนวัตกรรมระบุว่า เป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการผลิตพลังงาน แต่คือการปรับ “วิธีคิด” ของคนในชุมชน ให้มองขยะเป็นทรัพยากร และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในยามวิกฤต โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่พลังงานมีความไม่แน่นอน

ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับการทำเกษตรผสมผสาน การปลูกพืชหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงด้านรายได้ และสร้างความมั่นคงด้านอาหารควบคู่ไปกับพลังงาน

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการด้านพลังงานให้ข้อสังเกตว่า เทคโนโลยีแปรรูปขยะเป็นน้ำมันในระดับชุมชน ยังต้องได้รับการพัฒนาในด้านมาตรฐานความปลอดภัย คุณภาพเชื้อเพลิง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนจะสามารถขยายผลในเชิงอุตสาหกรรมได้




(คลิป)เปิดแนวคิด“ลุงประสิทธิ์ขยะทองคำ”! คืนชีพขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน เติมอีแต๋น-เครื่องตัดหญ้า ได้หมด
(คลิป)เปิดแนวคิด“ลุงประสิทธิ์ขยะทองคำ”! คืนชีพขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน เติมอีแต๋น-เครื่องตัดหญ้า ได้หมด
(คลิป)เปิดแนวคิด“ลุงประสิทธิ์ขยะทองคำ”! คืนชีพขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน เติมอีแต๋น-เครื่องตัดหญ้า ได้หมด
(คลิป)เปิดแนวคิด“ลุงประสิทธิ์ขยะทองคำ”! คืนชีพขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน เติมอีแต๋น-เครื่องตัดหญ้า ได้หมด
(คลิป)เปิดแนวคิด“ลุงประสิทธิ์ขยะทองคำ”! คืนชีพขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน เติมอีแต๋น-เครื่องตัดหญ้า ได้หมด
