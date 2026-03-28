คนไทยและต่างชาติพร้อมใจชูป้ายประท้วงสหรัฐฯหน้าสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่ จี้ยุติสงครามรุกรานอิหร่าน-ทำคนทั้งโลกเดือดร้อน

เชียงใหม่- ชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมตัวชูป้ายประท้วงหน้าสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่เรียกร้องสันติภาพและขอให้ยุติสงครามรุกรานอิหร่าน ซึ่งทำให้คนทั่วโลกกำลังเดือดร้อนหนัก
วันนี้ (28 มี.ค.69) เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ในนามกลุ่ม "CNX4PEACE” ประมาณ 50 คน รวมตัวกันได้ถือป้ายประท้วงสหรัฐอเมริกาที่ทำสงครามกับอิหร่าน และเรียกร้องให้ยุติการทำสงคราม
โดยตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุม ได้อ่านแถลงการณ์ ซึ่งมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกายุติการใช้อำนาจในทางที่ไม่เหมาะสม และยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา ที่มียาวนานกว่า 150 ปี พร้อมระบุว่าสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกา กับสหรัฐอิสลามอิหร่าน ได้เริ่มขึ้นอย่างปราศจากความชอบธรรมทางกฎหมาย และไม่ได้รับการยินยอมจากสภาคองเกรส พร้อมมีการระบุว่าสหรัฐอเมริกามีการใช้ทรัพยากรและกำลังทหารในลักษณะของผู้รุกรานด้วย
ทั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้เรียกร้องให้ยุติสงครามและให้ความสำคัญกับการเจรจาอย่างสันติภาพและแก้ปัญหาผ่านทางการทูต ซึ่งจากสงครามที่ยืดเยื้อในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน และเศรษฐกิจ ที่เพิ่มความยากลำบากให้กับประชาชนหลายร้อยล้านคนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย
สำหรับบรรยากาศภาพรวมการชุมนุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ รวมถึงฝ่ายปกครอง ดูแลความสงบเรียบร้อย กลุ่มผู้ชุมชุมยังระบุว่ากิจกรรมวันนี้ยังจัดกิจกรรมทั่วโลกกว่า 3000 พื้นที่ เพื่อรวมตัวกันเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น