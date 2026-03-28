ปราจีนบุรี- สตรีทอาร์ต “คิงภูมิพล” ถ่ายทอดความจงรักภักดี ผ่านงานศิลป์ ณ อาคารเด่นฟ้า ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี
วันนี้ (28 มี.ค.) มูลนิธิสานต่อที่พ่อทำ ส่งมอบภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ภายใต้โครงการ “สตรีทอาร์ตคิงภูมิพล” โดย จ.ปราจีนบุรี นับเป็นจังหวัดลำดับที่ 27 ของประเทศ ที่ได้ร่วมถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านงานศิลปะสตรีทอาร์ตสู่สายตาประชาชน ณ อาคารเด่นฟ้า ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด“ด้วยรักและภักดี 4 มหาราชัน” โดยนำเสนอพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณูปการต่อประเทศชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย
สำหรับผลงานสตรีทอาร์ตณ อาคารเด่นฟ้าแห่งนี้ ได้รับการรังสรรค์อย่างวิจิตร งดงาม และโดดเด่น ด้วยเทคนิคศิลปะร่วมสมัยที่ผสานเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
การดำเนินโครงการในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการสร้างแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดปราจีนบุรี หากยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้แก่ประชาชนและเยาวชนอย่างยั่งยืน