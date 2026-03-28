ไม่ไหวแล้ว!คนเชียงใหม่ออกมาชูป้ายตามแลนด์มาร์กท่องเที่ยว เรียกร้องรัฐบาลแก้วิกฤตฝุ่นควันคลุมเมือง

เชียงใหม่ – ชาวเชียงใหม่ทนไม่ไหว..เริ่มออกมาชูป้ายเรียกร้องอากาศสะอาด-มาตรการแก้ไปหาฝุ่นควันคลุมเมืองที่เป็นรูปธรรม ตามแลนด์มาร์กท่องเที่ยว หวังส่งเสียงไปถึงผู้บริหารประเทศแก้ไขปัญหา pm2.5 จริงจัง
วันนี้(28 มี.ค.69) ท่ามกลางฝุ่นควันที่ปกคลุมหนาทึบทั่วเมืองเชียงใหม่ นายไตรภพ ปัตตะพงศ์ และนายมหาสมุทร อัครเดโชทรัพย์ สองหนุ่มเชียงใหม่ ได้นำแผ่นป้ายข้อความภาษาอังกฤษและภาษาไทยข้อความประท้วงปัญหาหมอกควันหรือฝุ่นpm2.5 ตามแลนด์มาร์ท่องเที่ยวต่างๆ อย่างถนนคนเดินวัวลาย อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และประตูท่าแพ โดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาขอร่วมถือแผ่นป้ายด้วย หวังเป็นกระบอกเสียงส่งไปถึงผู้บริหารประเทศแก้ไขปัญหาหมอกควันpm2.5
นายไตรภพ ปัตตะพงศ์ เปิดเผยว่า เรามาแสดงออกให้เห็นว่ามลพิษในจังหวัดเชียงใหม่เป็นภัยพิบัติ ชาวบ้านเริ่มเดือดร้อนเริ่มไม่ไหวกันแล้ว อยากจะให้ภาครัฐ-ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ดูแลประเทศช่วย ขอความช่วยเหลือสถานการณ์เลวร้ายจริงๆ
นายมหาสมุทร อัครเดโชทรัพย์ เปิดเผยว่า วันนี้ตนกับเพื่อนออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องอากาศเชียงใหม่ตอนนี้ เพราะสถานการณ์ตอนนี้มันหนักมาก คนเชียงใหม่แทบจะตายทั้งเป็นกันแล้วตอนนี้ อยากให้ผู้ว่าฯ นายกฯมาดูแลเรื่องของประชาชนหน่อย ถือเป็นกระบอกเสียงเล็กๆกับทุกคน เรื่องนี้มันสำคัญมาก มันใกล้ตัวเราสุดๆ อากาศหายใจเราต้องการอากาศบริสุทธิ์
นางอรพิน แม่ค้าในถนนคนเดินวัวลาย กล่าวว่า ตอนนักการเมืองมาหาเสียงบอกกับชาวบ้านว่าจะมาแก้ไข เรื่องฝุ่น pm2.5มาตอนนี้ชาวบ้านจะตายอยู่แล้ว ไม่เห็นหน้านักการเมืองมาช่วยแก้ไขอะไรสักอย่าง ไม่ใช่ว่าได้เก้าอี้ไปแล้วลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน
ด้าน นางสาวเคกิ อายุ 33 ปี นักท่องเที่ยวชาวคาซัคสถาน กล่าวว่า ตนมาอยู่เชียงใหม่ 3 ปีแล้ว รู้สึกว่าอากาศแย่ลงทุกวัน และไม่มีทางออกสำหรับคนที่อยู่ที่นี้ มันหนีไปไหนไม่ได้เลย ตนอยากเห็นแอคชั่นจากรัฐบาลคุณจะตอบคำถามนี้ให้ประชาชน หรือมีทางออกให้ประชาชนได้ช่วยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ถ้าอากาศหายใจไม่ดีเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึง
“อยากถามรัฐบาลไทยทำอะไรอยู่ ซึ่งที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจะถามตลอดว่า สโมคกิ้งซีซั่นมันแย่แค่ไหน ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันแย่ลงทุกปี เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว ถ้าอากาศแย่คงไม่มีใครมา ฝากถึงผู้บริหารประเทศด้วย”