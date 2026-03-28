ผู้ว่าฯ อ่างทองลุยตรวจปั๊มน้ำมันทั้งจังหวัด รับฟังเสียงผู้ประกอบการ-ประชาชน เร่งประสานแจ้งเวลาน้ำมันเข้า ลดผลกระทบ

อ่างทอง – ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำทีมผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสถานีบริการน้ำมันทั่วทั้งจังหวัด รับฟังปัญหาและข้อสะท้อนจากผู้ประกอบการและประชาชน หลังพบดีเซลบางพื้นที่ยังขาดช่วง พร้อมสั่งการพลังงานจังหวัดประสานแจ้งวัน-เวลาน้ำมันเข้าให้ประชาชนรับทราบ
วันนึ้( 28 มี.ค.) นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจปั๊มน้ำมันในเขตอำเภอเมือง และอำเภอป่าโมก ขณะที่นายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่อำเภอไชโย และอำเภอโพธิ์ทอง และนายไพบูลย์ ศุภบุญ ลงพื้นที่อำเภอแสวงหา อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอสามโก้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ พลังงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่รับฟังข้อมูล
จากการตรวจสอบในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอป่าโมก พบว่าสถานีบริการน้ำมันบางแห่งมีน้ำมันดีเซลไม่เพียงพอ เนื่องจากได้รับจัดสรรลดลง ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงสั่งการให้พลังงานจังหวัดอ่างทอง ประสานผู้ประกอบการแต่ละราย เพื่อทราบกำหนดเวลาน้ำมันเข้า และแจ้งให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า ขณะที่น้ำมันเบนซิน 95 และ 91 ยังมีเพียงพอ และสถานการณ์การต่อคิวเริ่มคลี่คลาย หลายปั๊มสามารถให้เติมเกิน 500 บาท และบางแห่งกลับมาเติมเต็มถังได้
ส่วนในพื้นที่อำเภอไชโย และอำเภอโพธิ์ทอง พบว่าในช่วงเช้ามีสถานีบริการน้ำมันที่ยังมีดีเซลให้บริการรวม 5 แห่ง (ไชโย 3 แห่ง โพธิ์ทอง 2 แห่ง) ขณะที่อีก 5 แห่งดีเซลหมด เนื่องจากมีการเติมให้ประชาชนไปก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่นำภาชนะมาเติมจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการได้สั่งน้ำมันเพิ่มแล้ว โดยมีโควตาเฉลี่ยปั๊มละ 12,000–16,000 ลิตร หากเป็นไปตามรอบการจัดส่ง คาดว่าจะมีน้ำมันเพียงพอรองรับช่วงเทศกาล สงกรานต์ ที่จะถึงนี้
ทั้งนี้ ยังพบว่าหลายปั๊มได้สำรองน้ำมันไว้สำหรับภารกิจสำคัญ เช่น รถขนส่งออกซิเจนเหลวของโรงพยาบาล และรถดับเพลิง ขณะที่เชื้อเพลิงประเภทอื่นยังมีเพียงพอ ด้านผู้ประกอบการรถบรรทุกและเกษตรกรสะท้อนภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันพึงพอใจที่ภาครัฐลงพื้นที่ดูแลทั้งผู้ใช้และผู้ให้บริการ
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอสามโก้ และอำเภอแสวงหา พบว่าน้ำมันบางชนิด โดยเฉพาะดีเซล ยังขาดช่วงอยู่ระหว่างการขนส่ง แต่ไม่พบการกักตุนหรือจำหน่ายเกินราคา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 แต่อย่างใด.