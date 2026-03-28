“หนูน้อย 3 ขวบ” ดับปริศนาหลังอยู่กับพ่อเลี้ยง ผลชันสูตรชี้ถูกกระแทกด้วยของแข็ง "ปวีณา" พาครอบครัวแจ้งความ

ศูนย์ข่าวศรีราชา – “ปวีณา” ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี พาแม่ ย่า และยาย ของเด็กชายวัย 3 ขวบ เข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.หนองขาม อ.ศรีราชา หลังเด็กเสียชีวิตปริศนา ระหว่างอยู่กับพ่อเลี้ยงในช่วงกลางคืน ขณะที่แม่ไปทำงานโรงงาน
วันนี้ ( 28 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิปวีณาฯ ได้รับผลการชันสูตรจากแพทย์นิติเวช โดย นพ.ปิยะพงษ์ สาครเย็น จาก โรงพยาบาลตำรวจ ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า เด็กเกิดอาการช็อกจากการเสียเลือดในช่องท้องจำนวนมาก เนื่องจากขั้วยึดลำไส้และลำไส้เล็กฉีกขาด
นอกจากนี้ แพทย์ยังพบร่องรอยผิดปกติหลายจุด อาทิ ศีรษะมีรอยช้ำทั่วบริเวณ หน้าท้องมีรอยช้ำเป็นจ้ำๆ ตามร่างกายมีรอยฟกช้ำ และมีบาดแผลลักษณะพุพองเป็นวง รวมถึงรอยถลอกบริเวณอวัยวะเพศ โดยสรุปว่าเด็กถูกกระแทกด้วยของแข็งอย่างรุนแรง
ต่อมาเวลา 17.00 น. วันเดียวกัน นางปวีณาได้พาครอบครัวของเด็ก เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.คมกฤช มั่นจิตต์ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรหนองขาม เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับพ่อเลี้ยง ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่กับเด็กเป็นคนสุดท้าย ภายในบ้านพักพื้นที่หมู่ 5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมนำเอกสารผลชันสูตรและใบแจ้งการเสียชีวิตมอบให้พนักงานสอบสวนประกอบสำนวน
ทั้งนี้ นางปวีณาได้ประสานไปยัง พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผู้บังคับการ เพื่อเร่งรัดคดีให้เกิดความเป็นธรรม พร้อมทั้งประสานหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ร่วมติดตามคดีอย่างใกล้ชิดต่อไป
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.