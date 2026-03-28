เปิดเทศกาลแสดงและจำหน่ายศิลปะอีสานร่วมสมัย “Khon Kaen Canvas 2026”

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สมาคมการค้าอุตสาหกรรมไมซ์ภาคอีสาน ลั่นฆ้องเปิดงาน "Khon Kaen Canvas 2026" เทศกาลแสดงและจำหน่ายศิลปะอีสานร่วมสมัย 28-29 มี.ค.นี้ ที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น ดันศิลปะอีสานสู่เศรษฐกิจวัฒนธรรม สร้างโอกาสยกระดับขอนแก่นเป็นศูนย์กลางศิลปะและเศรษฐกิจวัฒนธรรมระดับภูมิภาค พร้อมเปิดตัวศูนย์คราฟต์แห่งใหม่ของอีสาน
บ่ายวันนี้ (28มี.ค.) ที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน "Khon Kaen Canvas 2026" เทศกาลแสดงและจำหน่ายศิลปะอีสานร่วมสมัยภายใต้แนวคิดแต้มศิลป์อีสาน เติมเมืองสร้างสรรค์ โดยมีนายสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น และภริยา พร้อมด้วยนายอภิชาติ สินธุมา นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมไมซ์ภาคอีสาน, ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยงานนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค.นี้
นายอภิชาติ สินธุมา นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมไมซ์ภาคอีสาน เปิดเผยว่า งาน Khon Kaen Canvas 2026" หรือ เทศกาลแสดงและจำหน่ายศิลปะอีสานร่วมสมัยจัดขึ้นเพื่อผลักดันทุนวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลาง ศิลปะและเศรษฐกิจวัฒนธรรมของภูมิภาค
โดยได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือจากภาควัฒนธรรม ภาคการศึกษา ภาคราชการและภาคธุรกิจ เพื่อสร้างเวทีให้ศิลปิน นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และนักลงทุนได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากศิลปะและ วัฒนธรรมอีสาน
ภายในงาน KHON KAEN CANVAS มีการนำเสนออัตลักษณ์ของแบรนด์แต่ละแบรนด์ผ่านผลงานออกแบบ และนำแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยมาสร้างสรรค์เป็นแฟชั่นร่วมสมัยให้สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นเชิงพาณิชย์ได้ นิทรรศการที่เป็นตัวอย่างของการเชื่อมโยง การศึกษา ศิลปะการออกแบบ และเศรษฐกิจวัฒนธรรม ที่ช่วยผลักดันนักออกแบบรุ่นใหม่ของภูมิภาคอีสานให้ก้าวสู่เวทีสร้างสรรค์ในอนาคต
นายอภิชาติ กล่าวอีกว่า การพัฒนาเมืองในยุคปัจจุบันต้องอาศัยศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งข้อมูลการท่องเที่ยวพบว่า ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมารายได้จากการท่องเที่ยวในภาคอีสานมี มูลค่ากว่า 58,000 ล้านบาท และเติบโตประมาณ 7% ขณะที่นักเดินทางกลุ่ม MICE มีการใช้จ่ายเฉลี่ย สูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 3 เท่า เมืองที่ต้องการดึงดูดนักธุรกิจ และนักลงทุน จำเป็นต้องมี Creative Content ของเมืองและศิลปวัฒนธรรมถือเป็นทรัพยากรสำคัญ
ด้านดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวเสริมว่าเศรษฐกิจวัฒนธรรมที่มีทุนวัฒนธรรม เป็นฐานกำลังมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย จากปัจจุบันเศรษฐกิจวัฒนธรรม ของไทย มีมูลค่าประมาณ 1.1 – 1.5 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 8–12% ของ GDP ประเทศ ขณะที่อุตสาหกรรมหมอลำในภาคอีสาน มีมูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปี และมีการจ้างงาน เพิ่มขึ้นกว่า 40% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่วนอุตสาหกรรมคราฟต์และหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และงานจักสาน ก็มีมูลค่าตลาดรวมหลายหมื่นล้านบาท
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการจัดงานในวันนี้ คือการเปิดตัว "ศูนย์การคราฟต์อีสานแห่งใหม่" ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาและแสดงผลงานคราฟต์ร่วมสมัยของภูมิภาค รวมถึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเชื่อมโยงตลาดคราฟต์ สู่ระดับประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีกิจกรรมหลักภายในงาน ได้แก่ Art Market พื้นที่จำหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปิน อีสาน, เวทีเสวนาจากวิทยากรตัวแทนจากภาคส่งเสริมศิลปะ และภาคธุรกิจในหัวข้อที่หน้าสนใจ
อาทิ เจาะเทรนด์ศิลปะอีสานในตลาดสากล สร้างแบรนด์ศิลปินให้ยังยืนและโอกาสของศิลปินอีสานในโลก โดยผู้จัดงานตั้งเป้าให้ KHON KAEN CANVAS เป็นเทศกาลศิลปะร่วมสมัยประจำปีของภูมิภาค ที่ช่วยสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจ ให้กับผู้สร้างสรรค์ และยกระดับขอนแก่นให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ