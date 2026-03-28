ผงะ! พบศพปริศนาริมรางรถไฟบางปะอิน คาดพลัดตกขบวน 102 เสียชีวิตข้ามคืน

พระนครศรีอยุธยา - อาสาฯ ตรวจพบศพชายวัย 37 ปี นอนเสียชีวิตข้างรางรถไฟอยุธยา สภาพศพแข็ง คาดตกจากรถไฟตั้งแต่เมื่อคืน พบตั๋วโดยสาร-พาสปอร์ตในกระเป๋า
วันนี้ ( 28 มี.ค.) พ.ต.ท.ธเนศพล แสงโชติ พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางปะอิน รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตริมรางรถไฟ พื้นที่ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จึงรุดตรวจสอบพร้อมประสาน มูลนิธิพุทไธสวรรย์ เข้าสนับสนุน
ในที่เกิดเหตุพบร่างชาย 1 ราย นอนเสียชีวิตอยู่ในป่าหญ้าข้างรางรถไฟ สภาพศพเริ่มแข็ง คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมง มีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณศีรษะ เลือดแห้งกรัง สวมเสื้อยืดสีดำ กางเกงขาสั้นสีดำ ใกล้กันพบกระเป๋าเป้ และรองเท้าตกอยู่ 1 ข้าง
จากการตรวจสอบภายในกระเป๋าพบเอกสารสำคัญ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าสตางค์ เงินสด พาสปอร์ต และบัตรประชาชน ระบุชื่อ นายณัฐวุฒิ พูลผล อายุ 37 ปี ชาว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา รวมถึงตั๋วโดยสารรถไฟขบวน 102 เส้นทางอยุธยา ปลายทาง สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
สอบถามพนักงานรถไฟให้ข้อมูลว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดำเนินการบริเวณรางรถไฟว่าพบคนตกอยู่ข้างทาง จึงรีบประสานสถานีและกู้ภัยเข้าตรวจสอบ เบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตโดยสารมากับขบวนดังกล่าวตั้งแต่ช่วงค่ำ แต่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดเหตุได้อย่างไร
ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุว่า ลักษณะศพบ่งชี้ว่าเสียชีวิตมาแล้วระยะหนึ่ง คาดอาจพลัดตกจากรถไฟในช่วงกลางคืน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มอบหมายให้ มูลนิธิพุทไธสวรรย์ นำร่างส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลบางปะอิน พร้อมประสานญาติเพื่อรับทราบและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป