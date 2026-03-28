สุดใจลพบุรี! ร้านดังขายน้ำมันลิตรละ 1 บาท ช่วยชาวมอเตอร์ไซค์ ฝ่าวิกฤตราคาพุ่ง

ลพบุรี - แห่ต่อคิวแน่นกว่า 300 เมตร ร้านมอเตอร์ไซค์ลพบุรีจัดโปรสุดพิเศษ ขายน้ำมันเบนซินลิตรละ 1 บาท เติมเต็มถังทุกคัน หวังช่วยไรเดอร์-วิน จยย. ลดภาระค่าครองชีพ
วันนี้ื ( 28 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ เฉลิมชัยลพบุรีกลการ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งได้จัดกิจกรรมจำหน่ายน้ำมันเบนซินในราคาลิตรละ 1 บาท ให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สามารถนำรถมาเติมน้ำมันได้เต็มถัง ส่งผลให้มีประชาชนแห่นำรถมาต่อคิวเป็นแถวยาวกว่า 300 เมตร ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ บางรายมารอตั้งแต่เวลา 06.00 น. บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต่างแสดงความดีใจ เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายเชิดศักดิ์ ลิ้มทรงพรต กรรมการผู้จัดการบริษัทโชคอนันต์เจริญ จำกัด เจ้าของ เฉลิมชัยลพบุรีกลการ เปิดเผยว่า ต้องการช่วยเหลือผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะกลุ่มไรเดอร์และวินจักรยานยนต์รับจ้าง ที่ต้องใช้รถเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น
“อยากแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชน จึงจัดกิจกรรมจำหน่ายน้ำมันในราคาลิตรละ 1 บาท ให้เติมได้เต็มถังทุกคัน” นายเชิดศักดิ์ กล่าว
ทั้งนี้ ทางร้านได้เตรียมน้ำมันไว้จำนวน 2,000 ลิตร สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี และกลายเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของการช่วยเหลือกันในสังคม ท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น