ก.พาณิชย์กางแผนสู้เงินเฟ้อ! จ่อคลอด “ไทยช่วยไทย” ดึง House Brand ขายถูก/ปราบตุนสินค้า

อุดรธานี-“พาณิชย์” รุกดูแลค่าครองชีพประชาชน เตรียมเข็นโครงการใหม่ “ไทยช่วยไทย” นำสินค้า Fighting Brand คุณภาพดีราคาประหยัดวางขายทั่วประเทศ พร้อมส่งพาณิชย์จังหวัดตรวจตลาดทุกวัน กำราบพวกฉวยโอกาสขึ้นราคา-ไม่ปิดป้ายราคา พ่วง “ปุ๋ยธงเขียว” อุ้มเกษตรกรลดต้นทุนจากหน้าโรงงาน
ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงมาตรการดูแลค่าครองชีพและราคาสินค้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสภาวะน้ำมันวิกฤตว่า กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้ามาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง นอกจากโครงการ “ธงฟ้าราคาประหยัด” ที่ดำเนินการอยู่แล้ว เร็วๆนี้เตรียมเปิดตัวโครงการ “ไทยช่วยไทย” ซึ่งเป็นแนวคิดการนำเสนอสินค้าทางเลือกในราคาประหยัดให้แก่ผู้บริโภค
สำหรับโครงการดังกล่าวจะเน้นไปที่สินค้าประเภท House Brand หรือ Fighting Brand ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าที่แม้ราคาจะย่อมเยาลงมา แต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานไว้ได้ดี โดยจะวางจำหน่ายผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีก-ค้าส่ง ห้างท้องถิ่น และร้านค้าในชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เป็นธรรม
นายจักรา กล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทั้ง 76 แห่งทั่วประเทศ ออกตรวจสอบราคาสินค้าเป็นประจำทุกวัน ทั้งในตลาดสดและห้างสรรพสินค้า โดยเน้นย้ำเรื่องการปิดป้ายแสดงราคา และต้องจำหน่ายให้ตรงตามราคาที่แจ้งไว้ ที่สำคัญคือห้ามฉวยโอกาสกักตุนสินค้า หรือปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลอันควร หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
“เรากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ แชมพู น้ำยาล้างจาน รวมถึงกลุ่มอาหารสดอย่างเนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ แม้ราคาจะผันผวนตามฤดูกาลและปริมาณผลผลิต แต่หัวใจสำคัญคือราคาต้องเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค” นายจักรา ระบุ
นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังขยายความช่วยเหลือไปถึงภาคเกษตรกรผ่านโครงการ “ปุ๋ยธงเขียว” ซึ่งเป็นการลดราคาปุ๋ยโดยตรงจากหน้าโรงงาน เพื่อช่วยลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่พี่น้องเกษตรกรในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน