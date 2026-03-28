สาหัส!ฝุ่นควันไฟป่าเชียงใหม่หนักคลุมทึบทั้งเมือง ค่ามลพิษพุ่งยึดอันดับ1โลก-เตือนคนระวังผลกระทบสุขภาพ

เชียงใหม่ – ฝุ่นควันเชียงใหม่เข้าขั้นวิกฤติ คลุมทึบทั่วทั้งเมืองอย่างต่อเนื่อง ค่ามลพิษอากาศพุ่งสูงเกินมาตรฐานยึดอันดับ 1 ของโลก ต้นตอซ้ำซากจากการลอบเผาป่าทั่วพื้นที่ ขณะที่ จนท.ระดมกำลังเร่งเข้าทำการดับไฟ พร้อมจัดเครื่องบินโปรยน้ำช่วยในจุดเข้าถึงยาก อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์น่าจะยังคงรุนแรงต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เตือนประชาชนระวังรักษาสุขภาพ แนะเลี่ยงออกกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากป้องกัน
รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้(28 มี.ค.69) สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเลวร้ายต่อเนื่อง โดยสภาพทั่วทั้งตัวเมืองถูกปกคลุมหนาทึบด้วยฝุ่นควันต่อเนื่องมาตลอดหลายวันที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุมาจากไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคเหนือ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้น วานนี้(27 มี.ค.69) จากการตรวจวัดของดาวเทียมพบว่าในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีจุดความร้อนรวมทั้งสิ้น 1,956 จุด ซึ่งพบมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 389 จุด รองลงมา ได้แก่ ลำปาง 340 จุด ,แม่ฮ่องสอน 307 จุด และตาก 240 จุด ขณะที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าเชียงใหม่ รายงานผลการตรวจจากดาวเทียม รอบเช้าวันนี้ พบจุดความร้อนหรือฮอตสปอต ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 136 จุด มากที่สุดที่อำเภอแม่แตง,อำเภอสะเมิง และอำเภอเชียงดาว อำเภอละ 18 จุด รองลงมา ได้แก่ อำเภอพร้าว 15 จุด,อำเภอดอยสะเก็ด 11 จุด และอำเภอฮอด 11 จุด
ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษสูงเกินค่ามาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพทุกสถานี โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่,ตำบลหางดง อำเภอฮอด,ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม และตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 12.00 น. วันนี้ อยู่ที่ 76.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,39.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,43.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,66.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,93.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ179.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 202,105,116,176,219 และ 305 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100
ด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 12.00น. วันนี้ พบว่าเทศบาลนครเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 208 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 133 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวสูงเป็นอันดับที่ 1 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ส่วนอันดับ 2 ได้แก่ ไคโร ประเทศอียิปต์ 178 US AQI และอันดับ 3 เดลี ประเทศอินเดีย ดัชนีคุณภาพอากาศ 174 US AQI
รายงานข่าวแจ้งว่า จากสถานการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศและไฟไหม้ป่าที่รุนแรงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการระดมกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันระดมดับไฟป่าในทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วน ซึ่งหลายพื้นที่มีสภาพภูมิประเทศสูงชันเข้าถึงได้ยากส่งผลให้การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากและต้องมีการใช้อากาศยานบรรทุกน้ำบินโปรยเข้าช่วยทำการดับไฟ ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่น่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย จึงมีการแจ้งเตือนและแนะนำประชาชนว่าควรงดหรือลดการทำกิจกรรมนอกบ้าน หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นตลอดเวลาและผู้มีโรคประจำตัวควรเฝ้าระวังสุขภาพตนเอง เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม และเฝ้าระวังสุขภาพตนเอง หากพบอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์