การันตีสงกรานต์นี้มาอุทัยฯเติมได้เต็มถัง!จังหวัดฯดึงปั๊มร่วม-ขอโควตาน้ำมันเพิ่ม ที่พักร้านอาหารลดสูงสุด 40%

อุทัยธานี – จังหวัดฯจับมือเอกชนรับท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์..ดึงกลุ่มผู้ประกอบการที่พัก-รีสอร์ต-ร้านอาหาร ฯลฯ ร่วมลดค่าบริการสูงสุดถึง 40%ไม่พอ ดึงปั๊มน้ำมันร่วมโครงการเที่ยวอุทัยฯเติมเต็มถังกลับบ้านได้
วันนี้(28 มี.ค.69) นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายสิทธิชัย เทพภูษา รองผู้ว่าฯ พ.ต.อ. ศาสตรา อ่อนรัศมี รองผู้ ผบก.ภ.อุทัยธานี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมและแถลงดำเนินโครงการ “ท่องเที่ยวอุทัยธานี มีน้ำมันเติมเต็มถังกลับบ้าน” ภายใต้สโลแกน “มาอุทัยฯ ไม่ต้องอุทรณ์ ได้เติมน้ำมันกลับบ้านแน่นอน” เพื่อสร้างความมั่นใจในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์ความตึงเครียดในต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลาง แต่ขณะนี้เริ่มคลี่คลายแล้ว ประเทศไทยยังมีน้ำมันสำรองเพียงพอกว่า 100 วัน และมีการทยอยนำเข้าอย่างต่อเนื่อง จึงยืนยันว่าไม่เกิดภาวะขาดแคลน แต่อาจมีความล่าช้าในบางช่วงจากปัญหาการขนส่ง ทั้
งนี้ จังหวัดได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า โดยขอเพิ่มโควตาน้ำมัน และจัดสรรสำรองให้กับหน่วยงานจำเป็น อาทิ รถพยาบาล หน่วยดับไฟป่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ รถเก็บขยะ และรถขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนนักท่องเที่ยว จังหวัดได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันและที่พัก จัดระบบอำนวยความสะดวก โดยนักท่องเที่ยวสามารถแจ้งกับที่พักล่วงหน้าถึงวันเดินทางกลับ พร้อมระบุปริมาณการใช้น้ำมันโดยประมาณ จากนั้นทางที่พักจะประสานไปยังปั๊มน้ำมันในพื้นที่ เพื่อจัดสรรน้ำมันสำรองไว้ให้ตามวันและจุดที่ต้องการ ช่วยลดปัญหาการรอคิวและสร้างความมั่นใจในการเดินทาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวย้ำว่า “มาอุทัยฯ ไม่ต้องอุทรณ์ ได้เติมน้ำมันกลับบ้านแน่นอน”
ด้าน ทันตแพทย์กฤตพล พรพิบูลย์ ประธานสมาพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันในพื้นที่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ยืนยันว่าจะมีน้ำมันเพียงพอให้บริการอย่างแน่นอน ขณะนี้มีสถานีบริการน้ำมันเข้าร่วมโครงการรวมกว่า 11 แห่ง ครอบคลุมทั้งในอำเภอเมือง อำเภอหนองฉาง และอำเภอบ้านไร่ พร้อมอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวยังได้ร่วมกันจัดโปรโมชั่น โดยมีที่พักและร้านอาหารเข้าร่วมกว่า 80 แห่ง มอบส่วนลดตั้งแต่ 10–40% เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว รวมถึงมีบริการรถตู้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ทั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานียังคงมีความพร้อมทั้งด้านพลังงานและการท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ ทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สูง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนได้อย่างมั่นใจ