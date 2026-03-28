อึ้ง!ตร.สบปราบ รวบคาด่านฯ โจ๋ 19 ควบกระบะติดคอกขนกะหล่ำซุกยากว่า 8 ล้านเม็ด

ลำปาง – อึ้งอายุแค่ 19 ขนยานรกล็อตมหึมา กว่า 8,000,000 เม็ด..ตร.สบปราบ ล็อกเป้าตามเบาะแสรถเป้าหมายตำรวจภาค 5 สกัดกระบะติดคอกทะเบียน กทม.ขนกะหล่ำปลี-ผักกาดขาว มาเต็มรถ ก่อนค้นพบซุกอำพรางยาบ้ามาด้วย
เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจยาเสพติด สภ.สบปราบ จ.ลำปาง ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.จรูญ ถิ่นอ่วน ผกก.สภ.สบปราบ ได้สกัดกั้นขบวนการลำเลียงยาเสพติดครั้งใหญ่ ยึดยาบ้าล็อตมหึมากว่า 8,000,000 เม็ด ที่พยายามตบตาเจ้าหน้าที่ด้วย "พืชผักทางการเกษตร"
ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นกลางความมืดบนถนนพหลโยธินสายเหนือ-ใต้ เวลาประมาณ 02.00 น.เศษวันที่ 27 มี.ค.69 ที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่พบรถกระบะโตโยต้า รีโว่ สีดำ ทะเบียน 3ฒค 4395 กทม. ขับเคลื่อนเข้ารัศมีทำการของด่านตรวจสบปราบ ซึ่งแหล่งข่าวสายลับระบุชัดว่านี่คือ "รถเป้าหมาย" ในบัญชีเฝ้าระวังของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
เมื่อเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณจอด คนขับคือ นายพบธรรม วัยเพียง 19 ปี แสดงอาการลุกลี้ลุกลนอย่างเห็นได้ชัด เมื่อถูกสอบถามถึงสินค้าหลังกระบะ นายพบธรรมอ้างว่ากำลังขนส่งกะหล่ำปลีและผักกาดขาวมุ่งหน้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ
จากการตรวจค้นอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่พบว่าภายใต้ชั้นของกะหล่ำปลีที่วางเรียงรายเพื่ออำพรางสายตาและกลิ่น มีกระสอบปุ๋ยต้องสงสัยจำนวน 27 กระสอบซุกซ่อนอยู่ เมื่อเปิดออกดูพบว่าเป็น ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) กระสอบละประมาณ 300,000 เม็ด รวมมูลค่ามหาศาล