พิษน้ำมันแพง! ตลาดศรีราชาผัก-หมูขึ้นราคา แม่ค้าครวญยอดตก ลูกค้าหันประหยัด

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ชลบุรีสะเทือนต้นทุนน้ำมันพุ่ง ราคาผัก-เนื้อหมูตลาดศรีราชาปรับขึ้นตาม พ่อค้าแม่ค้าบ่นรายได้ลด ลูกค้าซื้อเท่าที่จำเป็น บางรายการถึงขั้นขาดตลาด
วันนี้ ( 28 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศภายใน ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา หลังจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะผักสดและเนื้อสัตว์ที่ทยอยปรับราคาขึ้น
บรรยากาศโดยรวมภายในตลาดค่อนข้างเงียบเหงา ประชาชนเลือกซื้อสินค้าอย่างระมัดระวัง เน้นประหยัด และลดปริมาณการซื้อให้น้อยลง
นายอดิศักดิ์ เกศวพิทักษ์ อายุ 44 ปี เจ้าของ ร้านน้องเล็กหมูสด เปิดเผยว่า ราคาหมูเนื้อแดงปรับขึ้นกิโลกรัมละประมาณ 10 บาท จากเดิม 120–130 บาท เป็น 140 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากต้นทุนการขนส่งและราคาสินค้าปรับสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน
ส่งผลให้ลูกค้าส่วนใหญ่หันไปเลือกซื้อของราคาถูกลง เช่น เศษหมู หรือเลือดหมู เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ขณะที่ นางสาวมัณติยาภรณ์ วารีสน้อยเจริญ แม่ค้าขายผักสดใน ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา ระบุว่า ร้านจำเป็นต้องปรับราคาผักขึ้นตามต้นทุน ทั้งค่าขนส่ง ค่าแรง และราคาสินค้าที่รับมาจากกรุงเทพฯ
พร้อมเผยว่า ผักบางชนิดเริ่มขาดตลาด โดยเฉพาะ “มะนาว” ที่มีราคาสูงมาก จนต้องงดนำมาจำหน่ายชั่วคราว
ทั้งนี้ ผู้ค้าหลายรายต่างได้รับผลกระทบจากภาวะต้นทุนพุ่ง โดยยอดขายลดลงอย่างเห็นได้ชัด และหวังว่าราคาน้ำมันจะปรับลดลงในเร็ววัน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย และกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง