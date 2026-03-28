กาญจน์เอาจริง! ชงเพิกถอนปืน 2 กระบอก ใช้ก่อเหตุร้าย หนึ่งยิง “หัวหน้าวิน” สาหัส

กาญจนบุรี - ตำรวจ สภ.เมืองกาญจนบุรี-ลาดหญ้า เสนอเพิกถอนใบอนุญาตปืน 2 กระบอก หลังถูกนำไปก่อเหตุร้ายแรง ชี้เข้าข่ายผิดกฎหมาย-ใช้ผิดวัตถุประสงค์ หนึ่งในนั้นคือปืนคดีดังยิง “หัวหน้าวิน” ผู้ช่วยอุทยานฯ เอราวัณ
วันนี้( 28 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี และ สถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า ได้ดำเนินการเสนอเรื่องไปยังนายทะเบียนอาวุธปืน เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) จำนวน 2 กระบอก หลังถูกนำไปใช้ก่อเหตุอาชญากรรมร้ายแรง
สืบเนื่องจากเหตุเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2569 นายวรุณ จันทร์สว่าง หรือ “หัวหน้าวิน” ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ และหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสลักพระ–เอราวัณ ถูกนายสมศักดิ์ อดีตเจ้าหน้าที่อุทยาน ใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด .38 ยิงได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส ปัจจุบันกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดใน จ.อ่างทอง
ภายหลังเจ้าหน้าที่จับกุมนายสมศักดิ์ พร้อมแจ้ง 4 ข้อหา และยึดอาวุธปืนของกลาง ตรวจสอบพบว่าอาวุธปืนดังกล่าวมีใบอนุญาตถูกต้อง (แบบ ป.4) ออกโดยที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี ตั้งแต่ปี 2533 โดยผู้ถือใบอนุญาตเป็นญาติของผู้ก่อเหตุ
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำเข้าข่ายใช้อาวุธปืนในทางผิดกฎหมาย และพกพาในที่ชุมชนโดยมิชอบ อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน พ.ศ.2490 นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที พ.ต.อ.สิทธิพงศ์ สังข์แสง ผกก.สภ.ลาดหญ้า จึงทำหนังสือถึงนายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อเสนอเพิกถอนใบ ป.4 ดังกล่าว
ขณะที่อีกคดี เกิดเหตุเมื่อเวลา 03.16 น. วันที่ 27 ธ.ค. 2568 บริเวณลานจอดรถคาร์แคร์ ใกล้โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี นายภูวเดช อายุ 25 ปี ถูกนายนครินทร์ หรือ “แน็ค” กับพวก ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. ยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวพร้อมอาวุธปืน ส่วนผู้ร่วมก่อเหตุอีก 1 รายยังหลบหนี
จากการตรวจสอบพบว่าอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวมีผู้ได้รับอนุญาตถูกต้องคือ “นายชาญชัย” ซึ่งออกโดยนายทะเบียนอาวุธปืนอำเภอเมืองนครปฐม แต่ภายหลังการสอบสวนทราบว่าเจ้าของปืนได้นำอาวุธไปจำนำให้ผู้อื่นตั้งแต่เดือน พ.ย.2568 ก่อนจะถูกนำไปใช้ก่อเหตุ
แม้เจ้าของปืนจะไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุโดยตรง แต่เจ้าหน้าที่เห็นว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ปล่อยให้อาวุธปืนไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจก่อให้เกิดอันตรายและความหวาดกลัวต่อสาธารณะ อีกทั้งอาวุธยังถูกนำไปใช้ในคดีร้ายแรง
ทั้งนี้ พ.ต.อ.ชัยรัตน์ บัวขม ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี จึงมีหนังสือถึงนายทะเบียนอาวุธปืนอำเภอเมืองนครปฐม เพื่อพิจารณา