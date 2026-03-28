น้ำมันแพงดันยอด! ชาวอยุธยาหันซบ “รถไฟฟ้า” คึกคัก เลี่ยงปัญหาเติมยาก-ค่าครองชีพพุ่ง

พระนครศรีอยุธยา- กระแสรถไฟฟ้ามาแรงในอยุธยา หลังราคาน้ำมันพุ่งต่อเนื่องและบางพื้นที่หาเติมยาก ร้านจำหน่ายเผยยอดขายขยับ ลูกค้าแห่ซื้อ-ซ่อมใช้งาน ชี้ประหยัดค่าใช้จ่าย ชาร์จครั้งละไม่ถึง 5 บาท
วันนี้ ( 28 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การใช้ยานพาหนะทางเลือก พบว่าประชาชนในพื้นที่เริ่มหันมาให้ความสนใจ “รถไฟฟ้า” เพิ่มมากขึ้น หลังเผชิญปัญหาราคาน้ำมันที่ยังคงปรับตัวสูง และบางช่วงหาซื้อได้ยาก
โดยที่ ร้านรุ่งพานิชย์ ศูนย์จำหน่ายรถไฟฟ้าริมถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจำหน่ายทั้งจักรยานไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า พบว่ามีลูกค้าเข้ามาสอบถามและเลือกซื้ออย่างต่อเนื่อง
นายณรงค์ศักดิ์ ศรีแสวงทรัพย์ อายุ 42 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ช่วงนี้กระแสตอบรับรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน มีลูกค้าเข้ามาทั้งซื้อใหม่และนำรถเข้ามาซ่อมบำรุงทุกวัน โดยปัจจัยหลักมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และบางช่วงมีปัญหาการขาดแคลน
“บางคนบอกว่าน้ำมันแพงยังพอทน แต่หาซื้อไม่ได้ เลยหันมาใช้รถไฟฟ้าแทน” เจ้าของร้านกล่าว
สำหรับรถไฟฟ้าในร้านมีให้เลือกหลากหลายรุ่น ตั้งแต่ราคาหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาท พร้อมเทคโนโลยีทันสมัย เช่น ระบบสตาร์ตแบบไม่ใช้กุญแจ และแบตเตอรี่ที่สามารถถอดออกมาชาร์จนอกตัวรถได้
นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการใช้งานยังถือว่าประหยัด โดยการชาร์จไฟแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายไม่ถึง 5 บาท เหมาะสำหรับการเดินทางระยะใกล้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษทางอากาศ
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมองว่า รถไฟฟ้าจะกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญของประชาชนในยุคที่ต้นทุนพลังงานผันผวน และเป็นแนวทางช่วยลดภาระค่าครองชีพในระยะยาว