แม่ค้าขายของฝากโวยน้ำมันใช้ทอด รวมทั้งถุงพลาสติกขึ้นราคา แต่ยังต้องขายราคาเดิม

อุบลราชธานี-แม่ค้าขายของฝากที่แหล่งท่องเที่ยวแก่งสะพือ เจอพิษน้ำมันเชื้อเพลิงแพง ทำให้น้ำมันใช้ทอดของฝากและถุงใส่บรรจุภัณฑ์พาเหรดขึ้นราคา แต่ยังต้องขายของราคาเดิม เพราะเห็นใจลูกค้าก็เจอปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้นเหมือนกัน
นางสาวจุฑามาศ ชมชื่น แม่ค้าขายของฝากร้านยายยิ้มที่ถนนคนเดินลานแก่งพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า หลังน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับราคาขึ้นไปสูง ทำให้น้ำมันขนาด 5 ลิตรใช้ทอดกล้วยและขนมอีกหลายอย่างที่เป็นของทอด และเป็นของฝากสำคัญของแก่งสะพือ ปรับราคาจากเดิมปี๊บละ 530 ขึ้นราคาเป็นปี๊บละ 550 บาท ขึ้นไปอีก 20 บาท ซึ่งวันหนึ่งต้องใช้น้ำมันทอดถึง 12 ลิตร และแนวโน้มยังจะขึ้นราคาสูงขึ้นอีก
นอกจากนี้ ถุงพลาสติกที่ใช้ใส่บรรจุภัณฑ์ของฝากที่ทอดเสร็จแล้ว รวมทั้งถุงหิ้วที่ใช้ใส่ของให้ลูกค้าที่มาซื้อ น้ำหนัก 5 กิโลกรัม ก็ปรับตัวสูงขึ้นจากแพ็กละ 300 บาท ขึ้นมาเป็น 450 บาท
แต่ยังต้องขายของในราคาเดิมถุงละ 35 บาท 3 ถุงร้อย เพราะถ้าขึ้นราคาแล้วลูกค้าจะไม่มีกำลังซื้อ จึงต้องแบกรับภาระสิ่งของที่ปรับราคาขึ้นไว้เอง ดีกว่าขายของไม่ได้ เพราะช่วงนี้ยอดขายตกกันแทบทุกร้าน เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี