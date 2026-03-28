เรือข้ามฟาก “แสงวณิช” ใจสู้! ตรึงค่าโดยสาร 2 บาท ฝ่าพิษดีเซลพุ่ง ช่วยชาวแม่กลอง

สมุทรสงคราม – ผู้ให้บริการเรือข้ามฟาก “แสงวณิช” ยืนหยัดตรึงค่าโดยสารเพียง 2 บาท แม้น้ำมันดีเซลพุ่งเกือบ 39 บาทต่อลิตร หวังแบ่งเบาภาระประชาชนที่ต้องสัญจรข้ามแม่น้ำแม่กลองทุกวัน
ท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายหลังมติปรับขึ้นราคาน้ำมัน 6 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาหน้าปั๊มในพื้นที่แตะระดับเกือบ 39 บาทต่อลิตร ผู้ประกอบการขนส่งหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างหนัก
อย่างไรก็ตาม เรือข้ามฟากแสงวณิช ซึ่งให้บริการรับ-ส่งประชาชนข้ามแม่น้ำแม่กลอง ระหว่างฝั่งท่าเรือแสงวณิช กับบริเวณหน้า วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ย่านตลาดแม่กลอง ยังคงตรึงอัตราค่าโดยสารไว้ที่เพียงเที่ยวละ 2 บาท โดยไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด
จากการลงพื้นที่พบว่า เรือยังคงให้บริการตามปกติ รองรับทั้งผู้โดยสาร รถจักรยานยนต์ และจักรยาน ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญของชาวแม่กลองที่ใช้เดินทางไปทำงาน ค้าขาย และประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน
ผู้ดูแลกิจการเปิดเผยว่า แม้ต้นทุนเชื้อเพลิงจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังคงพยายามประคองสถานการณ์ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
“ช่วงนี้คนลำบากกันมาก ถ้ายังพอไหวก็อยากช่วยตรึงราคาให้นานที่สุด” ผู้ดูแลระบุ
สำหรับ เรือข้ามฟากแสงวณิช ถือเป็นระบบขนส่งท้องถิ่นที่อยู่คู่ชุมชนมาอย่างยาวนาน เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างฝั่งแสงวณิช ปากท่อสายเก่า กับย่านเศรษฐกิจตลาดแม่กลอง ซึ่งมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
การคงอัตราค่าโดยสารในระดับต่ำครั้งนี้ จึงมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้อย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการย้ำว่า จะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และหากยังสามารถรับภาระได้ ก็จะพยายามคงค่าโดยสารในอัตราเดิมต่อไป เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการให้มากที่สุด ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนในปัจจุบัน