ศูนย์ข่าวศรีราชา- รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดการแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ
เมื่อวันที่ 27มี.ค.ที่ผ่านมา นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “การแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์กระชับมิตรกลุ่มผู้ประกอบการ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2569” ซึ่งจัดขึ้นที่สนามกอล์ฟพัฒนา สปอร์ต คลับ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โดยมี นายกลกิตติ์ เถลิงนวชาติ ประธานอำนวยการ บีเอ็นไอ ประเทศไทย และ ดร.ปัทมา คุณสืบพงษ์พันธ์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการและผู้ประกอบการจากหลากหลายภาคส่วน เข้าร่วม
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นจากความร่วมมือของ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี และกลุ่มผู้ประกอบการบีเอ็นไอ ชันไชน์ ชลบุรี รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคณะกรรมการ
จุดประสงค์สำคัญนอกจากจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ และเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย จิตใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไปแล้ว
รายได้จากการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะนำไปสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลใน จ.ชลบุรี ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนด้านสาธารณสุขและประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม
โดยในช่วงเช้าก่อนเริ่มการแข่งขันได้จัดให้มีกิจกรรม Business Matching เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักธุรกิจที่เข้าร่วมงาน สร้าง Networking
รวมทั้งยังมีบูธแสดงสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการหลากหลายประเภท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่ควบคู่ไปกับกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมจนประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งอวยพรให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ
และในช่วงค่ำยังมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และพิธีมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ โดยไฮไลต์สำคัญยังอยู่ที่การจับรางวัล Lucky Draw ที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอร์นเซอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์ และผู้จำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ อีกด้วย