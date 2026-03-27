กกล.บูรพา ลุยเก็บกู้ทุ่นระเบิดชายแดนบ้านหนองจาน คืบหน้าแล้วเกือบ 40%

สระแก้ว- กองกำลังบูรพา ลุยเก็บกู้ทุ่นระเบิดชายแดนสระแก้ว บริเวณบ้านหนองจาน คืบหน้าแล้วเกือบ 40% ล่าสุดพบ POMZ-2 เพิ่มอีก 1 ทุ่น
วันนี้ (27 มี.ค.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 (นปท.1) ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องสงสัย SHA 27-01/AD บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานขนาดรวม 99,800 ตารางเมตร เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่ (Clearance: CLr.) ปลอดภัยได้แล้วจำนวน 1,000 ตารางเมตร
และตรวจสอบพื้นที่ (Technical Survey: TS.) ได้พื้นที่ปลอดภัยเพิ่มเติม 2,000 ตารางเมตร รวมทั้งสิ้น 3,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ระหว่างการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด POMZ-2 จำนวน 1 ทุ่น และได้ดำเนินการเก็บกู้ตามขั้นตอนอย่างปลอดภัย
เมื่อสรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.2568 จนถึงปัจจุบัน สามารถเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยได้แล้วรวม 39,100 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 39.18 ของพื้นที่ทั้งหมด และยังคงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยหรือยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดอีก 60,700 ตารางเมตร หรือร้อยละ 60.82
นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (UXO) รวมทั้งสิ้น 60 รายการ ประกอบด้วย ทุ่นระเบิด PMN จำนวน 51 ทุ่น, MN79 จำนวน 6 ทุ่น, POMZ-2 จำนวน 2 ทุ่น และ UXO จำนวน 1 นัด
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อประชาชน ลดความเสี่ยงจากอันตรายของทุ่นระเบิดที่ยังหลงเหลือในพื้นที่ชายแดนต่อไป.