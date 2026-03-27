ห้างฯท้องถิ่นโคราชไม่ทอดทิ้ง! ขนสินค้ากว่า1,000 รายการลดราคา ช่วยปชช.ฝ่าวิกฤตศก.น้ำมันแพง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- “ฮกกี่เมกาสโตร์” ห้างฯ ท้องถิ่นโคราชไม่ทอดทิ้ง ! ขนสินค้ากว่า 1,000 รายการ ลดราคาช่วย ประชาชนฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ยุคข้าวของแพง น้ำมันแพง
วันนี้ (27 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำมันในประเทศที่ปรับราคาขึ้นอย่างพรวดพราด 6 บาทต่อลิตรในคราวเดียว ส่งผลกระทบแรงต่อภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน ทำให้มีค่าครองชีพสูงขึ้น ขณะที่ราคาสินค้าและบริการ ก็ขยับราคาขึ้นตาม ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา มีห้างฯ ฮกกี่เมกาสโตร์ ซึ่งเป็นห้างฯ ของคนในท้องถิ่นที่เติบโตมาจากร้านโชว์ห่วยเล็กๆ ดำเนินธุรกิจเคียงข้างคู่ค้าและชุมชน มากกว่า 80 ปี ได้ผุดกิจกรรมดีดีมาช่วยเหลือในช่วงวิกฤติน้ำมันแพงขณะนี้ เพื่อตอบแทนสังคมและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่ให้หายใจกันได้คล่องขึ้น
โดย นายธิติ วิชชาพิณ กรรมการผู้จัดการห้างฮกกี่เมกาสโตร์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้นำทีมพนักงานจัดกิจกรรม “ฮกกี่แฟร์ ฉลองครบรอบ 6 ปี ห้างฮกกี่เมกาสโตร์” ขนสินค้ามากกว่า 1,000 รายการ มาลดราคา ให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาถูก เพื่อฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจข้าวของแพงและน้ำมันแพงไปด้วยกัน
นางสาวณัฐกานต์ พูลขวัญ เจ้าหน้าที่การตลาดห้างฮกกี่เมกาสโตร์ เปิดเผยว่า “ทางห้างฯ จะจัดกิจกรรมฮกกี่แฟร์ ฯ ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งนอกจากจะนำสินค้าหลายอย่างนับ 1,000 รายการมาลดราคาแล้ว ทางห้างฯ ยังตรึงราคาสินค้ารายการอื่นไว้ด้วย เพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้ได้มากที่สุด
พร้อมกับจัดโปรโมชั่นรับสิทธิ์ลุ้นโชค และรับคูปอง ลุ้นจักรยานไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมาย เพียงซื้อสินค้าเริ่มต้นที่ 9 บาทขึ้นไป และวันที่ 28 มีนาคมนี้ จะมี “ใหม่ พัชรี” หมอลำร่วมสมัยขวัญใจมหาชน มาแสดงคอนเสิร์ตหมอลำให้ชมฟรี เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและสร้างความคึกคักให้ลุกค้าที่แวะเวียนมาที่ห้างฯ ได้ผ่อนคลายความเครียด จะได้มีพลังและกำลังใจที่จะรับมือกับวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้