ชาวไร่อ้อยกาญจน์บุกยื่นหนังสือถึง สส.ภท. วอนรัฐช่วยด่วน หลังราคาดิ่งเหลือตันละ 890 ขาดทุนยับ

กาญจนบุรี - ตัวแทนชาวไร่อ้อยเขต 7 ลุยยื่นหนังสือถึง สส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย เรียกร้องรัฐบาลเร่งช่วยเหลือ หลังราคาอ้อยตกต่ำสวนทางต้นทุนพุ่ง 1,350 บาทต่อตัน พร้อมขอหนุนค่าตัดอ้อยสด-เงินช่วยปัจจัยการผลิต
วันนี้ ( 27 มี.ค.) ตัวแทนชาวไร่อ้อยเขต 7 นำโดยนายสายชล ตันมันทอง กำนันตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะอุปนายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต 7 เดินทางเข้าพบ นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย ณ บ้านพักในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือผ่านไปยังรัฐบาล
โดยมีเป้าหมายให้ส่งต่อถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาราคาอ้อยฤดูการผลิตปี 2568/69 ที่ตกต่ำอย่างหนัก
นายสายชล เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ชาวไร่อ้อยให้ความร่วมมือกับนโยบายภาครัฐในการตัดอ้อยสด ลดอ้อยไฟไหม้ เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างจริงจัง จากเดิมมีอ้อยไฟไหม้กว่า 70% ลดลงเหลือเพียง 14.8% และในฤดูการผลิตปีนี้ คาดว่าจะต่ำกว่า 5%
อย่างไรก็ตาม การตัดอ้อยสดกลับมีต้นทุนสูงขึ้นมาก โดยเดิมภาครัฐเคยสนับสนุนค่าตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท แต่ปีที่ผ่านมาได้รับเพียง 100 บาท ทำให้ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่าย
ขณะเดียวกัน สถานการณ์ราคาอ้อยในปีนี้ตกต่ำเหลือเพียงตันละ 890 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงถึงตันละ 1,350 บาท ส่งผลให้ชาวไร่อ้อยขาดทุนอย่างหนัก
ทั้งนี้ กลุ่มชาวไร่อ้อยจึงเรียกร้องให้รัฐบาล สนับสนุนค่าตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท เพิ่มเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตอีกตันละ 100 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร
ด้าน ชูเกียรติ จีนาภักดิ์ กล่าวว่า หลังรับฟังปัญหา พบว่าชาวไร่อ้อยได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ แต่กลับต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น จึงถือเป็นปัญหาปากท้องที่เร่งด่วน พร้อมยืนยันว่า จะเร่งนำข้อเรียกร้องเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว ทั้งในประเด็นการสนับสนุนค่าตัดอ้อยสด และการเพิ่มเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร
“เรื่องปากท้องของประชาชนรอไม่ได้ ผมจะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด” สส.กาญจนบุรี กล่าวทิ้งท้าย