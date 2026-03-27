“ดีเอสไอ”ร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลุยตรวจคลังน้ำมันผู้ค้า- ผู้ขนส่งที่บุรีรัมย์ ป้องกันลักลอบส่งออก

บุรีรัมย์– “ดีเอสไอ” ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันผู้ค้า-ผู้ขนส่งน้ำมันในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ป้องกันการลักลอบส่งออก แก้ปัญหาน้ำมันขาดแคลน ยังไม่พบการกักตุนหรือกระทำผิดกฎหมาย ย้ำให้ผู้ประกอบการรายงานยอดน้ำมันคงเหลือทุกวัน
วันนี้ (27 มี.ค.69) นายนพรัตน์ ปานเทศ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ , พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ , สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-5 สุรินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด และตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสอบสถานประกอบการค้าน้ำมัน เพื่อควบคุมกำกับดูแลไม่ให้มีการกักตุนหรือฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรม ตามนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบ ได้ให้ผู้ประกอบการ รายงานยอดน้ำมันคงเหลือ ทั้งน้ำมันสำเร็จรูปและองค์ประกอบที่เก็บแทนกันทุกวัน เพื่อเช็คยอดไม่ให้น้ำมันหาย ตรวจสอบรถขนส่ง ข้อมูลทะเบียนรถขนส่งน้ำมัน ข้อมูลคนขับ ต้นทาง-ปลายทาง เพื่อเป็นการคุมเข้มป้องกันการลักลอบส่งออก หากผู้ค้าน้ำมัน ฝ่าฝืนหรือไม่รายงานข้อมูลตามกำหนด จะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งผลการตรวจสอบปริมาณน้ำมันดีเซลและเบนซินในคลัง สอดคล้องกับระบบตรวจวัดอัตโนมัติ ผู้ค้าน้ำมันปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ไม่พบการกักตุนแต่อย่างใด
นายประสพโชค วรรณขาว รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำมันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหลายหน่วยงาน พบว่าเป็นทิศทางที่ดีขึ้น อาจจะมีขาดบ้างเป็นบางช่วงระหว่างรอการขนส่งน้ำมัน เนื่องด้วยระยะเวลาการรอรับน้ำมันที่หน้าคลังน้ำมันยาวนานขึ้น แต่ยังไม่พบการกักตุนหรือประวิงการจำหน่ายแต่อย่างใด