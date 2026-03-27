ตราด- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดสนามบินเฮลิคอปเตอร์รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตามโครงการ“The Essence of TRAT Wellness ตราดมหานครแห่งความสุขและสุขภาพ” ที่เกาะช้าง
วันนี้ (27 มี.ค.) นายสาคร นิลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดสนามบินเฮลิคอปเตอร์รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตามโครงการ“The Essence of TRAT Wellness ตราดมหานครแห่งความสุขและสุขภาพ” ที่สนามยิงปืนเกาะช้าง(บ้านลูกช้าง) ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบเข้าร่วม
ทั้งนี้ จ. ตราด มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด“สุขภาพดี วิถีตราด”ซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งทะเล เกาะ ป่าไม้ และวิถีชุมชนที่เรียบง่ายเป็นมิตรและเอื้อต่อการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ
ซึ่ง จ.ตราด ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ควบคู่กับมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวด้วยระบบการส่งต่อ ผู้ป่วยฉุกเฉินในทุกมิติทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศ
นอกจากนั้น จ.ตราด ยังสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวที่ส่งเสริมสุขภาวะเช่นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการออกกำลังกายกลางแจ้ง การท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งการรับประทานอาหารพื้นถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการภายใต้กระบวนการเกษตรกรรมที่ปลอดภัย
รวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและยั่งยืนของชาวตราด ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดี วิถีตราด” เพื่อให้ทุกการเดินทางไม่เพียงสร้างความสุขแต่ยังเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
นายแพทย์ ภัทรพล บุญคู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เผยว่าการมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่ อ.เกาะช้าง จะช่วยเพื่อศักยภาพให้กับการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้ดี และจะช่วยเสริมให้เกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในเรื่องความปลอดภัยในระดับสากล
เช่นเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวในต่างประเทศ ที่มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยว แบะยังจะยกระดับให้ จ.ตราด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างแท้จริง