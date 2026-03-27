รักล้นเขาเขียว! คู่รักอิตาลีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหน้า “หมูเด้ง” ซุปตาร์ฮิปโปแคระ สุดอบอุ่น

ศูนย์ข่าวศรีราชา - โมเมนต์หวานระดับอินเตอร์ คู่รักชาวอิตาลีบินข้ามโลก เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานหน้าส่วนแสดง “หมูเด้ง” ฮิปโปแคระขวัญใจมหาชน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ท่ามกลางเสียงยินดีจากนักท่องเที่ยว
บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรัก เมื่อคู่รักนักท่องเที่ยวหนุ่มสาวชาวอิตาลี สร้างโมเมนต์สุดประทับใจด้วยการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานบริเวณหน้าส่วนแสดงของ หมูเด้ง ฮิปโปโปเตมัสแคระซุปตาร์ที่โด่งดังไปทั่วโลก
เหตุการณ์เริ่มขึ้นบริเวณโซนจัดแสดงฮิปโปแคระ เมื่อคู่รักได้เตรียม “เค้กผักและผลไม้สด” อย่างพิถีพิถัน ประกอบด้วยผักบุ้ง ฟักทอง แครอท และข้าวโพด ซึ่งเป็นของโปรดของหมูเด้ง มอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปจัดวางเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับทั้ง หมูเด้ง และ แม่โจน่า
ทันทีที่หมูเด้งออกมาลิ้มรสอาหารมื้อพิเศษด้วยท่าทางร่าเริงตามสไตล์ขวัญใจมหาชน บรรยากาศรอบข้างก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเอ็นดูจากนักท่องเที่ยวที่เฝ้ารอชม
จังหวะสำคัญเกิดขึ้นขณะที่หมูเด้งกำลังเพลิดเพลินกับอาหาร ฝ่ายชายได้จับมือแฟนสาว ก่อนหยิบแหวนและช่อดอกไม้คุกเข่าขอแต่งงาน ท่ามกลางฉากหลังสุดน่ารักที่มีหมูเด้งร่วมเฟรมอย่างพอดิบพอดี สร้างเสียงปรบมือและเสียงแสดงความยินดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่อยู่ในเหตุการณ์
คู่รักชาวอิตาลีเผยว่า ฝ่ายหญิงเป็นแฟนคลับของหมูเด้ง ติดตามความน่ารักผ่านโซเชียลมีเดียมาโดยตลอด จึงตั้งใจเดินทางมาเยือนประเทศไทย และเลือกสถานที่แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นชีวิตคู่ เพราะต้องการให้วันสำคัญเต็มไปด้วยความสุขและพลังบวกเช่นเดียวกับที่หมูเด้งมอบให้กับผู้คนทั่วโลก
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และผู้ที่พบเห็นต่างร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจที่เกิดขึ้นใน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ซึ่งไม่เพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าระดับโลก แต่ยังกลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและความทรงจำของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย