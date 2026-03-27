ชาวไร่อ้อยโคราชระทม! น้ำมันราคาโหดพุ่ง 6 บาท ยังเจอปุ๋ยแพง แถมราคาอ้อยตกต่ำซ้ำเติมหนัก จี้รบ.เร่งแก้ปัญหา

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– ชาวไร่อ้อยสูงเนิน โคราช ระทม น้ำมันแคลนราคาพุ่งพรวด 6 บาทต่อลิตร ยังต้องประสบปัญหาปุ๋ยแพง แต่ราคาอ้อยตกต่ำซ้ำเติมเกษตรกรหนัก จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา
วันนี้ ( 27 มี.ค.69) ที่ไร่อ้อยของ นายบุญมี คงเพียนธรรม อายุ 59 ปี ภายในพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นายบุญมี กำลังนำคนงานและเครื่องจักรเร่งตัดอ้อยปลูกเอาไว้กว่า 400 ไร่ เพื่อให้ทันในช่วงปิดหีบ แต่ก็ต้องมาประสบปัญหาน้ำมันดีเซลในพื้นที่ขาดแคลนอีกทั้งยังถูกจำกัดการซื้อในแต่ละครั้งทำให้น้ำมันดีเซลที่จะมาเติมรถและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการตัดอ้อยนั้นมีไม่เพียงพอต่อการทำงานได้ตลอดทั้งวัน และยังต้องประสบปัญหากับราคาปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นและราคาอ้อยที่ตกต่ำเหมือนเป็นการซ้ำเติมเกษตรกร
นายบุญมี บอกว่า ตนเช่าที่ทำไร่อ้อยทั้งหมดรวม 400 ไร่ ตรงนี้100ไร่กำลังตัดส่งโรงงาน ตนได้รับผลกระทบเต็มๆ เพราะตนใช้รถหลายคันไม่ว่าจะเป็นรถไถตัดอ้อย 2 คัน รถไถคีบอ้อย 2 คัน รถขนส่งอ้อยอีก 2 คัน โดยสถานการณ์น้ำมันในปัจจุบันส่งผลกระทบมากเนื่องจากโดนจำกัดในการซื้อน้ำมันมาใส่รถไม่เพียงพอ ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ปุ๋ย สินค้าบางอย่างขึ้นราคาอีก และราคาอ้อยยังลดลงอีก ซ้ำทางโรงงานน้ำตาลใกล้จะปิดหีบแล้ว ตนอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขด่วนอันดับแรกคือเรื่องน้ำมัน