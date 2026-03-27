ครูเกษียณผวาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถอนเงินจากแบงก์ใส่ขวดโหล2แสนซ่อนในบ้านแทน สุดท้ายหายเกลี้ยง

อุดรธานี – อดีตข้าราชการครูวัยเกษียณโร่แจ้งความ หลังเงินสดจำนวน 200,000 บาท ที่เก็บสะสมไว้ในขวดโหลภายในบ้านพัก หายไปอย่างไร้ร่องรอย เหลือเพียงขวดเปล่าทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า แต่สงสัยช่างซ่อมส้วมที่เข้ามาทำงานในบ้านอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง
เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้( 27 มี.ค.)นางปิยะรัตน์ หรือ “ครูติ๋ม” อายุ 76 ปี อดีตข้าราชการครูเกษียณ เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี พร้อมนำขวดโหลที่ใช้เก็บเงินมาเป็นหลักฐาน หลังพบว่าเงินสดที่เก็บหอมรอมริบไว้จำนวน 2 แสนบาทสูญหายไป
ครูติ๋ม เล่าว่า สาเหตุที่ไม่ฝากเงินไว้กับธนาคาร เนื่องจากเกรงกลัวภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลังมีเพื่อนครูเคยตกเป็นเหยื่อสูญเงินหลายราย จึงตัดสินใจถอนเงินสดมาเก็บไว้ในบ้าน เพื่อเตรียมนำไปซ่อมแซมบ้านที่ถูกปลวกกัดกิน กระทั่งเมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา ขณะเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัด โดยปล่อยให้สามีวัย 88 ปี อยู่เฝ้าบ้านเพียงลำพัง ระหว่างนั้นมีช่างซ่อมส้วมซึ่งเป็นช่างประจำเข้ามาทำงานภายในบ้านชั้นล่าง โดยสามีไม่ได้สังเกตความผิดปกติใด ๆ
ภายหลังกลับถึงบ้านและจะนำเงินออกมาจ่ายค่าช่าง ปรากฏว่าเงินสดในขวดโหลหายไปทั้งหมด เหลือเพียงขวดเปล่า สร้างความตกใจอย่างมาก เบื้องต้นผู้เสียหายเกิดความสงสัยในตัวช่างรายดังกล่าว จึงโทรศัพท์สอบถาม แต่ได้รับคำตอบในลักษณะปฏิเสธ ก่อนจะไม่สามารถติดต่อได้อีก
อย่างไรก็ตาม ครูติ๋มยอมรับว่า เดินทางมาแจ้งความล่าช้า เนื่องจากยังมีความกังวลและลังเลใจว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ เพราะไม่มั่นใจว่าจะสามารถติดตามเงินคืนได้ อีกทั้งก่อนเกิดเหตุยังเคยฝันว่าเงินที่เก็บไว้หายไป แต่เมื่อตรวจสอบในขณะนั้นยังพบว่าเงินอยู่ครบ จึงไม่ได้เอะใจ ทั้งนี้ผู้เสียหายได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมประกาศให้รางวัลนำจับจำนวน 30,000 บาท หากสามารถนำเงินกลับคืนมาได้