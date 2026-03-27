ชาวสวนมะเขือเทศหนองคายวอนรัฐตรึงราคาปุ๋ย หากยังขึ้นอีกสู้ไม่ไหว

หนองคาย-ชาวสวนมะเขือเทศหนองคาย วอนรัฐช่วยตรึงราคาปุ๋ย แม้ราคาน้ำมันขยับแพงขึ้น 6 บาท ชาวสวนต้องแบกภาระต้นทุน ทั้งค่าน้ำมันเติมเครื่องสูบน้ำรดพืชสวน หากปุ๋ยขึ้นราคาอีกคงสู้ไม่ไหว
หลังจากที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับขึ้น 6 บาท ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ค่าครองชีพ และต้นทุนการผลิตในทุกชนิด โดยเกษตรกรชาวสวนมะเขือเทศที่บ้านหาดทรายทอง ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย ได้โอดครวญถึงภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น
ซึ่งในเรื่องนี้ นางแป๋ม ชาวสวนมะเขือเทศ บอกว่า ในทุกวันจะต้องเติมน้ำมันใส่เครื่องสูบน้ำ ทำการสูบน้ำจากแม่น้ำโขงขึ้นมารดต้นมะเขือเทศที่ปลูกไว้ เดิมจะนำแกลลอนน้ำมันไปเติมที่ปั๊ม 2 วันครั้ง ๆ ละประมาณ 200 บาท ก็ต้องเพิ่มเงินอีก 100 บาท ถึงจะได้ปริมาณใกล้เคียงเดิม
ส่วนมะเขือเทศที่ปลูกเป็นมะเขือเทศสำหรับใส่ส้มตำ ราคาขายอยู่ที่ลังละ 250 บาท สามารถเก็บผลผลิตได้ 2 วันครั้ง เก็บได้ 10-15 ลัง ซ้ำราคาปุ๋ยก็เริ่มมีการปรับขึ้นกันแล้ว ก่อนหน้านี้ปุ๋ยกระสอบละ 850 บาท แต่พบว่าในขณะนี้มีการปรับขึ้นราคาเป็นกระสอบละ 1,300 บาทแล้ว อยากขอให้รัฐบาลพิจารณาตรึงราคาปุ๋ยช่วยเหลือเกษตรกร เพราะหากขึ้นราคาทั้งน้ำมันและปุ๋ยในเวลาเดียวกัน บอกได้เพียงว่าเกษตรกรชาวสวนตัวเล็กคงสู้ไม่ไหว.