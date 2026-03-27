แพขนานยนต์ศรีสวัสดิ์อ่วมต้นทุนน้ำมันพุ่ง ประกาศยกเลิก “รถฟรี” หลายกลุ่ม คงสิทธิ์เฉพาะผู้ป่วย–ราชการ–รถฉุกเฉิน

กาญจนบุรี - ผู้ประกอบการแพขนานยนต์อำเภอศรีสวัสดิ์ ประกาศปรับมาตรการให้บริการ หลังแบกรับต้นทุนน้ำมันไม่ไหว ยกเลิกสิทธิ์รถฟรีหลายประเภท เหลือเฉพาะรถโรงพยาบาล ผู้ป่วย และหน่วยงานราชการ พร้อมย้ำยังเปิดบริการ 24 ชั่วโมง แต่ต้องจัดรอบวิ่งใหม่
วันนี้ ( 27 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ให้บริการแพขนานยนต์ในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกประกาศแจ้งปรับเงื่อนไขการให้บริการ เนื่องจากไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อีกต่อไป
โดยระบุว่า จะยังคงให้บริการ “รถฟรี” เฉพาะในกลุ่มที่มีความจำเป็น ได้แก่ รถโรงพยาบาล ผู้ป่วยฉุกเฉิน และหน่วยงานราชการที่มีตราสัญลักษณ์ของอำเภอศรีสวัสดิ์เท่านั้น
ขณะที่รถบุคคลที่นำมาใช้ในภารกิจของหน่วยงานราชการ จะยกเลิกสิทธิ์การให้บริการฟรีทั้งหมด รวมถึงรถของรัฐวิสาหกิจก็ยกเลิกสิทธิ์เช่นกัน โดยจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าทุกครั้งก่อนใช้บริการ
นอกจากนี้ ยังมีการปรับเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มอื่น ๆ โดยระบุว่า นักเรียน นักศึกษา จะได้รับสิทธิ์ใช้ฟรีเฉพาะกรณีแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา และเดินทางไปโรงเรียนเท่านั้น วัด จะให้บริการฟรีเฉพาะรถของวัดที่แจ้งทะเบียนไว้ล่วงหน้า โรงเรียน จะให้สิทธิ์เฉพาะรถของโรงเรียน ยกเลิกรถส่วนตัวทั้งหมด
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยืนยันว่า ยังคงเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง แต่จะมีการจัดรอบการวิ่งใหม่ โดยเว้นระยะห่างมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เนื่องจากอาจต้องใช้เวลารอคิวนานขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถแจ้งใช้บริการได้ทันที โดยยังคงให้บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง