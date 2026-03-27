เปิดราคาตั๋วเข้าชม “มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569มีทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม เริ่มต้น 120 บาทแพงสุด1,840 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุดรธานี – เปิดรายละเอียดโครงสร้างราคาบัตรเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 อย่างเป็นทางการ โดยกำหนดรูปแบบบัตรและสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน และส่งเสริมการเข้าถึงของประชาชนอย่างทั่วถึง


ใกล้เข้ามาแล้ววันเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 หรือ Udon Thani International Horticultural Expo 2026) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 – 14 มีนาคม 2570 ณ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ชูแนวคิด "ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต" บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่จัดบนพื้นที่ชุ่มน้ำ

ความคืบหน้าการเตรียมงานล่าสุด กรมวิชาการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดงาน ได้กำหนดรูปแบบบัตรเข้าชมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บัตรรายบุคคล บัตรเฉพาะกลุ่ม และบัตรระยะยาว โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย 1.บัตรเข้าชมแบบ 1 วัน (1-Day Pass) สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 350 บาท นักเรียน ราคา 180 บาท และผู้สูงอายุหรือผู้มีปัญหาสุขภาพ ราคา 120 บาท 2.บัตรเฉพาะกลุ่ม (Designated Ticket) กำหนดราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 250–500 บาท ตามเงื่อนไขและช่วงเวลาการเข้าชม 3.บัตรระยะยาว แบ่งเป็นบัตร 3 วัน ราคาเริ่มต้น 270–790 บาท และ 4. บัตร 7 วัน ราคาเริ่มต้น 630–1,840 บาท เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการเข้าชมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายบัตรล่วงหน้า (Early Bird) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2569 นี้ ในราคา 120 บาท เพื่อส่งเสริมการวางแผนเข้าชมล่วงหน้าและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน




ในส่วนของการสนับสนุนหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา ได้กำหนดอัตราค่าบัตรแบบลำดับขั้น (Tier Pricing) สำหรับกลุ่มตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ขณะเดียวกัน ยังมีมาตรการด้านสังคม (CSR) เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึง โดยกำหนดให้เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตร เข้าชมฟรีทุกวัน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรีทุกวันจันทร์ และผู้พิการหรือผู้มีปัญหาสุขภาพ เข้าชมฟรีทุกวันพฤหัสบดี

พร้อมกันนี้ ได้จัดทำมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ อาทิ ส่วนลดสำหรับประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีร้อยละ 30 เมื่อแสดงบัตรประจำตัวประชาชน โครงการ Happy Hour ลดร้อยละ 30 สำหรับการเข้าชมหลังเวลา 15.00 น. ในวันธรรมดา รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว “มา 4 จ่าย 3” และมาตรการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมอบส่วนลดร้อยละ 20 สำหรับผู้ที่นำถุงผ้าหรือภาชนะส่วนตัวมาใช้ภายในงาน


จากการประเมินเบื้องต้น คาดว่าบัตรเข้าชมแบบ 1 วัน จะได้รับความนิยมสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 รองลงมาคือกลุ่มสถานศึกษา ร้อยละ 23 โดยกลุ่มผู้เข้าชมหลักจะเป็นประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 28 และนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 25 ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10


ทั้งนี้ การกำหนดโครงสร้างราคาบัตรและสิทธิประโยชน์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงงานได้อย่างเหมาะสม ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดอุดรธานีในฐานะเจ้าภาพการจัดงานระดับนานาชาติ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

เปิดราคาตั๋วเข้าชม “มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569มีทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม เริ่มต้น 120 บาทแพงสุด1,840 บาท
เปิดราคาตั๋วเข้าชม “มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569มีทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม เริ่มต้น 120 บาทแพงสุด1,840 บาท
เปิดราคาตั๋วเข้าชม “มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569มีทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม เริ่มต้น 120 บาทแพงสุด1,840 บาท
เปิดราคาตั๋วเข้าชม “มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569มีทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม เริ่มต้น 120 บาทแพงสุด1,840 บาท
เปิดราคาตั๋วเข้าชม “มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569มีทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม เริ่มต้น 120 บาทแพงสุด1,840 บาท