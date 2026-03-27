เปิดราคาตั๋วเข้าชม “มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569มีทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม เริ่มต้น 120 บาทแพงสุด1,840 บาท

อุดรธานี – เปิดรายละเอียดโครงสร้างราคาบัตรเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 อย่างเป็นทางการ โดยกำหนดรูปแบบบัตรและสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน และส่งเสริมการเข้าถึงของประชาชนอย่างทั่วถึง
ใกล้เข้ามาแล้ววันเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 หรือ Udon Thani International Horticultural Expo 2026) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 – 14 มีนาคม 2570 ณ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ชูแนวคิด "ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต" บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่จัดบนพื้นที่ชุ่มน้ำ
ความคืบหน้าการเตรียมงานล่าสุด กรมวิชาการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดงาน ได้กำหนดรูปแบบบัตรเข้าชมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บัตรรายบุคคล บัตรเฉพาะกลุ่ม และบัตรระยะยาว โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย 1.บัตรเข้าชมแบบ 1 วัน (1-Day Pass) สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 350 บาท นักเรียน ราคา 180 บาท และผู้สูงอายุหรือผู้มีปัญหาสุขภาพ ราคา 120 บาท 2.บัตรเฉพาะกลุ่ม (Designated Ticket) กำหนดราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 250–500 บาท ตามเงื่อนไขและช่วงเวลาการเข้าชม 3.บัตรระยะยาว แบ่งเป็นบัตร 3 วัน ราคาเริ่มต้น 270–790 บาท และ 4. บัตร 7 วัน ราคาเริ่มต้น 630–1,840 บาท เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการเข้าชมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายบัตรล่วงหน้า (Early Bird) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2569 นี้ ในราคา 120 บาท เพื่อส่งเสริมการวางแผนเข้าชมล่วงหน้าและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในส่วนของการสนับสนุนหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา ได้กำหนดอัตราค่าบัตรแบบลำดับขั้น (Tier Pricing) สำหรับกลุ่มตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ขณะเดียวกัน ยังมีมาตรการด้านสังคม (CSR) เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึง โดยกำหนดให้เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตร เข้าชมฟรีทุกวัน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรีทุกวันจันทร์ และผู้พิการหรือผู้มีปัญหาสุขภาพ เข้าชมฟรีทุกวันพฤหัสบดี
พร้อมกันนี้ ได้จัดทำมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ อาทิ ส่วนลดสำหรับประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีร้อยละ 30 เมื่อแสดงบัตรประจำตัวประชาชน โครงการ Happy Hour ลดร้อยละ 30 สำหรับการเข้าชมหลังเวลา 15.00 น. ในวันธรรมดา รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว “มา 4 จ่าย 3” และมาตรการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมอบส่วนลดร้อยละ 20 สำหรับผู้ที่นำถุงผ้าหรือภาชนะส่วนตัวมาใช้ภายในงาน
จากการประเมินเบื้องต้น คาดว่าบัตรเข้าชมแบบ 1 วัน จะได้รับความนิยมสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 รองลงมาคือกลุ่มสถานศึกษา ร้อยละ 23 โดยกลุ่มผู้เข้าชมหลักจะเป็นประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 28 และนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 25 ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10
ทั้งนี้ การกำหนดโครงสร้างราคาบัตรและสิทธิประโยชน์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงงานได้อย่างเหมาะสม ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดอุดรธานีในฐานะเจ้าภาพการจัดงานระดับนานาชาติ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป