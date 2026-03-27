หนูมาดูหน่อย!ชาวนาระทมทั้งแผ่นดิน ทุกอย่างแพงหมดยกเว้น “ข้าวเปลือก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุโขทัย – ชาวนาสุดขมขื่นกันทั้งแผ่นดิน ทุกอย่างแพงหมดยกเว้นข้าวเปลือก เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ทั้งเจ้าของรถเกี่ยว-รถลากข้าว-ร้านอาหารตามสั่ง ยันคนเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง หลังราคาน้ำมันทุกชนิดพุ่งพรวดเดียว 6 บาท แถมแนวโน้มสูงขึ้นไม่หยุด


หลังจากเกษตรกรต้องทนอดหลับอดนอน มารอคิวเติมน้ำมันในปั๊มตั้งแต่ตี 3 ซึ่งก็ได้มาอย่างจำกัด ทำให้หลายคนต้องขับรถวนหาปั๊มไปเรื่อย เพื่อให้ได้น้ำมันเพียงพอต่อความต้องการ จนกลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันที่แสนทรมานใจ ก่อนเผชิญทุกข์ซ้ำจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นอีก 6 บาทต่อลิตร

วันนี้(27 มี.ค. 69) จากการสอบถามผู้คนในพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ทั้งเกษตรกรชาวนา เจ้าของรถเกี่ยวนวดข้าว เจ้าของรถบรรทุก 6 ล้อรับจ้างลากข้าว ต่างก็พากันโอดครวญ เพราะนอกจากน้ำมันขาดแคลนทำให้การประกอบอาชีพยากลำบากแล้ว ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นยังกระทบต่อเรื่อง ค่าจ้าง ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ทุกอย่างแพงหมด แต่ยกเว้นราคาข้าวเปลือก ถูกพ่อค้ากดเหลือแค่ตันละ 5,300 บาท ปีที่แล้วเคยได้ 7,000 กว่าบาท ชาวนาเดือดร้อนและช้ำใจมาก

นายเอกชัย อายุ 38 ปี เจ้าของรถ 6 ล้อรับจ้าง ชาว ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ
ลุงประสพ อายุ 63 ปี เกษตรกร ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ บอกว่า ที่บ้านทำนาทั้งหมด 70 กว่าไร่ รถอัดฟางก้อนไม่มี จะจุดไฟเผาตอซังฟางข้าวทิ้งก็ไม่ได้ จึงต้องจ้างรถมาปั่นนาในราคาไร่ละ 250 บาท โดยต้องปั่น 2 รอบ ทำให้ต้องแบกภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไปอีก ขณะที่ราคาข้าวเปลือกตกต่ำลง แล้วชาวนาจะอยู่รอดได้ยังไง

นายณัฐพล อายุ 41 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งกว่า 4,000 ตัว บอกว่า ได้รับผลกระทบหนักเช่นกัน เพราะน้ำมันขาดแคลนและแพงขึ้น ต้องตระเวนหาซื้อมาเติมเครื่องสูบน้ำให้เป็ดทุกวัน แบกต้นทุนสูงขึ้น สวนทางกับราคาไข่เป็ดที่ยังคงส่งแผงละ 85-90 บาท ถ้าขายปลีกให้ชาวบ้านก็แผงละ 100 บาท

ด้านหญิงสาวเจ้าของร้านอาหารตามสั่ง เผยความในใจให้ฟังว่า หมู-ผักทุกอย่างราคาขึ้นหมด แต่ที่ร้านไม่สามารถขึ้นราคาอาหารกับก๋วยเตี๋ยวได้ เพราะกลัวจะเสียลูกค้า จึงต้องฝืนทนคงราคาเดิม ในปริมาณที่เท่าเดิม แม้เงินเก็บจะไม่มี มีแต่เงินหมุน แค่ประคองร้านให้อยู่รอดไปวันๆก็ตาม ขอฝากไปถึงรัฐบาลอนุทิน 2 ช่วยลงพื้นที่มาดูความเดือดร้อนประชาชนด้วย

นายณัฐพล เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง


