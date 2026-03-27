หนูมาดูหน่อย!ชาวนาระทมทั้งแผ่นดิน ทุกอย่างแพงหมดยกเว้น “ข้าวเปลือก”

สุโขทัย – ชาวนาสุดขมขื่นกันทั้งแผ่นดิน ทุกอย่างแพงหมดยกเว้นข้าวเปลือก เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ทั้งเจ้าของรถเกี่ยว-รถลากข้าว-ร้านอาหารตามสั่ง ยันคนเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง หลังราคาน้ำมันทุกชนิดพุ่งพรวดเดียว 6 บาท แถมแนวโน้มสูงขึ้นไม่หยุด
หลังจากเกษตรกรต้องทนอดหลับอดนอน มารอคิวเติมน้ำมันในปั๊มตั้งแต่ตี 3 ซึ่งก็ได้มาอย่างจำกัด ทำให้หลายคนต้องขับรถวนหาปั๊มไปเรื่อย เพื่อให้ได้น้ำมันเพียงพอต่อความต้องการ จนกลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันที่แสนทรมานใจ ก่อนเผชิญทุกข์ซ้ำจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นอีก 6 บาทต่อลิตร
วันนี้(27 มี.ค. 69) จากการสอบถามผู้คนในพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ทั้งเกษตรกรชาวนา เจ้าของรถเกี่ยวนวดข้าว เจ้าของรถบรรทุก 6 ล้อรับจ้างลากข้าว ต่างก็พากันโอดครวญ เพราะนอกจากน้ำมันขาดแคลนทำให้การประกอบอาชีพยากลำบากแล้ว ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นยังกระทบต่อเรื่อง ค่าจ้าง ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ทุกอย่างแพงหมด แต่ยกเว้นราคาข้าวเปลือก ถูกพ่อค้ากดเหลือแค่ตันละ 5,300 บาท ปีที่แล้วเคยได้ 7,000 กว่าบาท ชาวนาเดือดร้อนและช้ำใจมาก
ลุงประสพ อายุ 63 ปี เกษตรกร ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ บอกว่า ที่บ้านทำนาทั้งหมด 70 กว่าไร่ รถอัดฟางก้อนไม่มี จะจุดไฟเผาตอซังฟางข้าวทิ้งก็ไม่ได้ จึงต้องจ้างรถมาปั่นนาในราคาไร่ละ 250 บาท โดยต้องปั่น 2 รอบ ทำให้ต้องแบกภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไปอีก ขณะที่ราคาข้าวเปลือกตกต่ำลง แล้วชาวนาจะอยู่รอดได้ยังไง
นายณัฐพล อายุ 41 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งกว่า 4,000 ตัว บอกว่า ได้รับผลกระทบหนักเช่นกัน เพราะน้ำมันขาดแคลนและแพงขึ้น ต้องตระเวนหาซื้อมาเติมเครื่องสูบน้ำให้เป็ดทุกวัน แบกต้นทุนสูงขึ้น สวนทางกับราคาไข่เป็ดที่ยังคงส่งแผงละ 85-90 บาท ถ้าขายปลีกให้ชาวบ้านก็แผงละ 100 บาท
ด้านหญิงสาวเจ้าของร้านอาหารตามสั่ง เผยความในใจให้ฟังว่า หมู-ผักทุกอย่างราคาขึ้นหมด แต่ที่ร้านไม่สามารถขึ้นราคาอาหารกับก๋วยเตี๋ยวได้ เพราะกลัวจะเสียลูกค้า จึงต้องฝืนทนคงราคาเดิม ในปริมาณที่เท่าเดิม แม้เงินเก็บจะไม่มี มีแต่เงินหมุน แค่ประคองร้านให้อยู่รอดไปวันๆก็ตาม ขอฝากไปถึงรัฐบาลอนุทิน 2 ช่วยลงพื้นที่มาดูความเดือดร้อนประชาชนด้วย