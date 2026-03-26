กรุงเก่าแถลงใหญ่ เตรียมจัด “มหาสงกรานต์กรุงเก่า 2569” เปิดเกาะเมืองเล่นน้ำ แห่ขบวน 3.8 กม. กระตุ้นท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระนครศรีอยุธยา - จังหวัด พระนครศรีอยุธยา แถลงเตรียมจัดงาน “มหาสงกรานต์กรุงเก่า 2569” อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “มหาสงกรานต์กรุงเก่า สายน้ำ ศรัทธา มรดกแห่งแผ่นดิน”

วันนี้( 26 มี.ค.) นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.ดร.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมอย่างคึกคัก ที่ สวนสาธารณะวังหน้า โตโยต้า เมืองสีเขียว เรือนจำเก่า

ก่อนการแถลงข่าว มีการจำลองบรรยากาศงานเสมือนจริง ทั้งขบวนแห่รถตุ๊กๆ การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงทางวัฒนธรรม และกิจกรรมเล่นน้ำกับช้าง สร้างสีสันและความคึกคักให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดเผยว่า งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2569 บริเวณถนนนเรศวร หน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ขบวนแห่รถบุปผชาติ ขบวนรถล้อยางจากชุมชนและภาคเอกชน ขบวนพระพุทธรูปให้ประชาชนสรงน้ำ อุโมงค์น้ำพุ และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สะท้อนอัตลักษณ์นครกรุงเก่า อดีตราชธานีไทยยาวนานกว่า 417 ปี และมีประวัติศาสตร์เมืองยาวนานกว่า 675 ปี

ไฮไลต์สำคัญปีนี้ เปิดพื้นที่ “เกาะเมืองอยุธยา” ให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์ พร้อมกิจกรรมพิเศษกับช้างจาก วังช้างแลเพนียด กว่า 9 เชือก รวมถึงขบวนแห่นางสงกรานต์และขบวนสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล

นอกจากนี้ จะมีขบวนแห่นางสงกรานต์ระยะทาง 3.8 กิโลเมตร จากแยกสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านตลาดหัวรอ กลับสู่สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยมีขบวนจากชุมชนและภาคเอกชนรวม 21 ขบวน ก่อนต่อเนื่องด้วยพิธีสงฆ์และกิจกรรมเล่นน้ำตลอดวัน

การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดให้กลับมาคึกคักในช่วงเทศกาลสงกรานต์.










กรุงเก่าแถลงใหญ่ เตรียมจัด "มหาสงกรานต์กรุงเก่า 2569" เปิดเกาะเมืองเล่นน้ำ แห่ขบวน 3.8 กม. กระตุ้นท่องเที่ยว
กรุงเก่าแถลงใหญ่ เตรียมจัด “มหาสงกรานต์กรุงเก่า 2569” เปิดเกาะเมืองเล่นน้ำ แห่ขบวน 3.8 กม. กระตุ้นท่องเที่ยว
กรุงเก่าแถลงใหญ่ เตรียมจัด “มหาสงกรานต์กรุงเก่า 2569” เปิดเกาะเมืองเล่นน้ำ แห่ขบวน 3.8 กม. กระตุ้นท่องเที่ยว
กรุงเก่าแถลงใหญ่ เตรียมจัด “มหาสงกรานต์กรุงเก่า 2569” เปิดเกาะเมืองเล่นน้ำ แห่ขบวน 3.8 กม. กระตุ้นท่องเที่ยว
กรุงเก่าแถลงใหญ่ เตรียมจัด “มหาสงกรานต์กรุงเก่า 2569” เปิดเกาะเมืองเล่นน้ำ แห่ขบวน 3.8 กม. กระตุ้นท่องเที่ยว
+1