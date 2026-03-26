เกาะช้างอ่วมราคาน้ำมันสูงกว่าฝั่งลิตรละ 3 บาทเจอปรับรวดเดียวอีก 6 ทำรถ-เรือโดยสารกระอัก

ตราด- เกาะช้างอ่วม! ราคาน้ำมันสูงกว่าฝั่งลิตรละ 3 บาท เจอปรับรวดเดียวอีก 6 ทำรถโดยสาร-เรือเฟอร์รี่กระอัก แต่ผู้ประกอบการยังกัดฟันรอดูสถานการณ์อีก 1 สัปดาห์ก่อนตัดสินใจขึ้นราคาค่าบริการหรือไม่ จี้รัฐบาลทำตามหาเสียงลดความเดือดร้อนประชาชน
ภายหลังการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันพรวดเดียว 6 บาทต่อลิตรช่วงกลางดึกที่ผ่านมา จนทำให้ประชาชนทั่วประเทศต้องตกอยู่ในสถานการณ์ช็อกหนัก เนื่องจากเป็นการปรับราคาที่รุนแรงโดยไม่ทันได้ตั้งตัว และยังทำให้ปั๊มน้ำมันทั่วประเทศแออัดไปด้วยปริมาณรถยนต์ตลอดทั้งคืนนั้น
วันนี้ ( 26 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศปั๊มน้ำมันใน อ.เกาะช้าง จ.ตราด พบว่าผู้ประกอบการได้ปรับป้ายราคาใหม่ในทุกประเภทของน้ำมัน ที่สำคัญราคาน้ำมันบนเกาะช้าง จะสูงกว่าราคาน้ำบนฝั่งประมาณ 3 บาท โดยราคาน้ำมันดีเซลบนเกาะช้างอยู่ที่ลิตรละ 41.69 บาท , น้ำมันเบนซิน ลิตรละ 52.39 บาท , แก็สโซฮอล์ 95 ลิตรละราคา 43.80 บาท , แก็สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 43.43 บาทต่อลิตร ส่วนแก็สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 38.80 บาทต่อลิตร
นายวสันต์ รุ่งมณี ตัวแทนผู้ขับรถโดยสารสาธารณะบนเกาะช้าง บอกว่าผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาน้ำมันอย่างรุนแรงได้ สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับประชาชนบนพื้นที่เกาะช้าง เพราะเป็นการขึ้นรวดเดียวถึง 6 บาท ต่างจากทุกครั้งที่รัฐบาลจะอนุญาตให้มีการปรับราคาขึ้นครั้งละ 0.50 -1บาท เพื่อให้ประชาชนค่อยๆ ปรับตัวได้
อย่างไรก็ตามแม้ราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นสูงเช่นนี้ แต่ในส่วนของผู้ประกอบการรถโดยสารบนเกาะช้าง ยังยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาค่าบริการ และจะรอดูสถานการณ์น้ำมันในอีก 1 สัปดาห์ว่าเปลี่ยนแปลงเช่นใด และหากราคามีแนวโน้มลดลงก็จะตรึงราคาค่าบริการเดิมต่อไป แต่หากสถานการณ์ด้านราคาน้ำมันยังปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็อาจจะวิ่งรถไม่ไหว เนื่องจากต้นทุนสูงแต่จำนวนผู้โดยสารกลับน้อยลงอย่างมาก
“ สาเหตุที่นักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวลดลงช่วงก่อนหน้านี้ ส่วนหนึ่งมาจากความกังวลเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบและการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านชายแดนตราด แต่ในครั้งนี้เมื่อเกิดปัญหาเรื่องราคาน้ำมันก็เชื่อว่าจะทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวลดการเดินทางลงอย่างแน่นอน”
ทั้งนี้ นายวสันต์ ยังฝากวอนไปยังรัฐบาลว่า ขอให้ทำตามคำพูดที่เคยหาเสียงไว้ และอย่าปล่อยให้ประชาชนต้องเดือดร้อนหนักเช่นนี้ เพราะปัจจุบันค่าครองชีพและราคาสินค้าทุกอย่างพุ่งสูงจนแทบจะรับสภาพไม่ไหวแล้ว
ด้าน นางนันทวรรณ สังข์ทอง แม่ค้าอาหารตามสั่งบนเกาะช้าง ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า ราคาน้ำมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ เนื่องจากต้นทุนการขนส่งและวัตถุดิบพากันปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน แต่ร้านตนเองจะยังไม่ปรับขึ้นราคาอาหาร เพียงแต่เลือกที่จะลดปริมาณลงเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนบนเกาะช้าง โดยเฉพาะพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้น้อย
เช่นเดียวกับ นายภานุพงศ์ เมตตา ผู้จัดการท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้าง อ.แหลมงอบ บอกว่าปัญหาด้านราคาพลังงานทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับแผนการเดินเรือชั่วคราว โดยเที่ยวเรือแรก และเที่ยวเรือสุดท้าของทั้ง 2 ฝั่ง ยังคงใช้เวลาเดิม
ส่วนเที่ยวเรือระหว่างวันจะปรับเป็น ออกเรือเมื่อมีรถลงเต็มลำ ดังนั้นเวลาเรือออก อาจเร็วขื้นหรือช้าลงขึ้นอยู่กับปริมาณรถในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อเป็นลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยเที่ยวแรกจะออกทุก 06.30 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 18.30 น. ตามเดิม