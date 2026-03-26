วศ.ดันนวัตกรรมเตาเผาถ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนำร่องต้นแบบจังหวัดเพชรบุรี ลดมลพิษ ยกระดับชุมชน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนา “Black to Green” ดันนวัตกรรมเตาเผาถ่าน
สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ นำร่องพื้นที่ต้นแบบจังหวัดเพชรบุรี ยกระดับคุณภาพ-ลดมลพิษ หนุนชุมชนยั่งยืน
เมื่อวันที่ 26 มี.ค.69 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานสัมมนา “Black to Green: นวัตกรรมเตาเผาถ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อความยั่งยืน” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลนวัตกรรมการผลิตถ่านคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนและผู้ประกอบการ โดยมีนางอาภาพร สินธุสาร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานฯ และนายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี
โดยนางอาภาพร กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพถ่านจากวัสดุธรรมชาติเพื่อการส่งออก มุ่งตอบโจทย์นโยบายประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593 ภายใต้กรอบเศรษฐกิจ BCG Model
ทั้งนี้อุตสาหกรรมการผลิตถ่านจากวัสดุธรรมชาติยังเผชิญข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเผาแบบดั้งเดิมที่ก่อให้เกิดควันและมลพิษสูง รวมถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่สม่ำเสมอ วศ. จึงได้นำนวัตกรรม “เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง” ที่ใช้กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 350–500 องศาเซลเซียส ช่วยเพิ่มสัดส่วนคาร์บอนคงตัว (Fixed Carbon) ให้สูงขึ้นพร้อมทั้งติดตั้งระบบบำบัดควันด้วยละอองน้ำ เพื่อลดการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศอย่างมีนัยสำคัญ
ขณะเดียวนวัตกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพถ่านให้ได้มาตรฐานสากล แต่ยังช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ต้นแบบในจังหวัดเพชรบุรีที่สามารถต่อยอดการแปรรูปถ่านให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้อย่างเป็นรูปธรรม
ศูนย์ข้อมูลวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ สถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการคาดหวังว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมในครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมถ่านของไทยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกต่อไป