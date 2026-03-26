ตำรวจภาค 3 โชว์ผลงาน! ทลายแก๊งยานรก 10 เครือข่าย ยึดยาบ้า 4.75 ล้านเม็ด ไอซ์กว่า 400 กิโลฯ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – ตำรวจภูธรภาค 3 โชว์ผลงาน 1 เดือน ทลายแก๊งยานรก 10 เครือข่าย ยึดยาบ้ากว่า 4.75 ล้านเม็ด ไอซ์ 409 กก. ยึดทรัพย์กว่า 22 ล้าน เผยล่าสุดจับกุมเครือข่าย “ทราย พุทธมณฑล” ผู้ต้องหา 2 คน พร้อมของกลางยาบ้า 2.48 ล้านเม็ด
วันนี้ ( 26 มี.ค.69 ) เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณหน้าตำรวจภูธรภาค 3 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พล.ต.ท.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (ผบช.ภ.3) พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ( ผบก.ภ.จว.) นครราชสีมา และชุดจับกุม ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาลในการทำลายเครือข่ายยาเสพติด
โดยผลการปฏิบัติห้วง 1 เดือนที่ผ่านมา สามารถทลายเครือข่ายยาเสพติดได้ 10 เครือข่าย จับกุมผู้ต้องหาได้ 22 คน พร้อมของกลาง ยาบ้า 4,750,000 เม็ด สารไอซ์ 409 กิโลกรัม และตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง รวมมูลค่ากว่า 22.7 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผลการจับกุมคดีสำคัญ คือ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 3 จับกุมเครือข่าย “เอ บ้านยาง” จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ผู้ต้องหา 5 คน พร้อมของกลางยาบ้า 200,000 เม็ด และ ยึดทรัพย์สินมูลค่า 1.4 ล้านบาท
ต่อมา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่จับกุมเครือข่าย “โป้งสูงเนิน” ผู้ต้องหา 4 คน พร้อมของกลางยาบ้า 179,685 เม็ด และไอซ์ 12.8 กรัม พร้อมยึดทรัพย์สินหลายรายการ อาทิ รถยนต์ 6 คัน รถจักรยานยนต์ 9 คัน อาวุธปืน 3 กระบอก และบ้านพร้อมที่ดิน รวมมูลค่า 12.8 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน วันที่ 17 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กลางดง ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามแผนปราบปรามยาเสพติด จับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางยาบ้า 1,000,000 เม็ด และไอซ์ 159 กิโลกรัม ก่อนขยายผลจับกุมเครือข่าย “บ่าง นางรอง” ได้เพิ่มเติมอีก 2 คน พร้อมยึดทรัพย์สิน มูลค่ากว่า 3.18 ล้านบาท
นอกจากนี้ วันที่ 21 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมเครือข่าย “โนนสุวรรณ–หนองบุญมาก” ได้ผู้ต้องหา 8 คน พร้อมของกลางยาบ้า 900,000 เม็ด และยึดทรัพย์สินหลายรายการ รวมมูลค่า 5 ล้านบาท ต่อเนื่องในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ สภ.กลางดง สามารถจับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางไอซ์ 250 กิโลกรัม และรถยนต์ 1 คัน และล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ร่วมกับ ป.ป.ส.ภาค 3 จับกุมเครือข่าย “ทราย พุทธมณฑล” ผู้ต้องหา 2 คน พร้อมของกลางยาบ้า 2,480,000 เม็ด และ ยึดทรัพย์สินมูลค่า 325,000 บาท
พล.ต.ท.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผบช.ภ. 3 เปิดเผยว่า การปราบปรามยาเสพติดยังคงดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ขอความร่วมมือประชาชนและสถานประกอบการร่วมแจ้งเบาะแสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งผู้เสพและผู้ค้า ผ่านสายด่วน 191, 1386 หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา โทร 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันสร้างสังคมให้ปลอดภัยจากยาเสพติด และลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืน