เจ้าหน้าที่ขี่ จยย.ชนแบริเออร์ ขาหัก ระหว่างเข้าพื้นที่สลักพระ เพื่อเร่งดับไฟป่า!

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่หน่วยแม่ปลาสร้อยประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนแบริเออร์ ขณะเร่งเข้าดับไฟป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี หัวหน้า War Room ดูแลค่ารักษา-ช่วยเหลือเต็มที่
วันนี้ ( 26 มี.ค.) นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายสุทธิชัย โผภูเขียว หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ในฐานะหัวหน้าศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน (War Room) พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. ศูนย์ฯ ตรวจพบจุดความร้อนบริเวณป่าเขาหน้าจั่ว จำนวน 3 จุด ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน จำเป็นต้องใช้เวลาเข้าพื้นที่และพักค้างคืนอย่างน้อย 2 คืน
ภายหลังรับแจ้ง ได้ประสานกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟนราธิวาส ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยแม่ละมุ่น หน่วยห้วยแม่ปลาสร้อย และชุดเฝ้าระวังไฟป่า รวม 15 นาย เดินทางเข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วน เนื่องจากหากปล่อยไว้ไฟป่าอาจลุกลามเป็นวงกว้างและยากต่อการควบคุม โดยต้องใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ เนื่องจากเส้นทางมีความลาดชันและคดเคี้ยว
อย่างไรก็ตาม ระหว่างเร่งเข้าพื้นที่ นายภาคิน ชนิตาณัฏฐ์ พนักงานจ้างเหมา ประจำหน่วยห้วยแม่ปลาสร้อย ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักชนแบริเออร์ข้างทาง ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณน่องขาซ้ายบวมและปวด เจ้าหน้าที่ได้เข้าปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บตามหลักการอย่างเร่งด่วน ขณะที่กำลังส่วนหนึ่งยังคงเดินหน้าขึ้นพื้นที่เพื่อสกัดไฟป่าต่อไป
ต่อมาผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ แพทย์ตรวจเอกซเรย์พบกระดูกน่องซ้ายหัก ต้องรักษาด้วยการเข้าเฝือก และอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้
เบื้องต้นหัวหน้าศูนย์ War Room ไฟป่าสลักพระ ได้ดูแลค่ารักษาพยาบาล พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างพักรักษาตัว และมอบหมายเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางมารักษาตามนัดอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะหายและสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ