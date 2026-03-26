อิ่มสวนกระแส! ข้าวแกง 10 บาทอยุธยา ตรึงราคาสู้ของแพง คนแห่ฝากท้องแน่นร้าน

พระนครศรีอยุธยา - ร้านข้าวแกง 10 บาท จ.อยุธยา ยังยืนหยัดขายราคาเดิมช่วยลดค่าครองชีพ แม้ต้นทุนพุ่ง ลูกค้าแห่อุดหนุนคึกคัก เจ้าของยอมกำไรน้อยแต่ขอสู้เพื่อชุมชน
ท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย แต่ยังมีร้านอาหารเล็ก ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ยังคงยืนหยัดตรึงราคาขาย “ข้าวแกง 10 บาท” เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระประชาชน
วันนี้( 26 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ร้าน “อิ่มแปล้ ข้าวแกง 10 บาท” ริมถนนเส้นทางงามเขต มุ่งหน้าถนนสายเอเชีย หมู่ 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปิดให้บริการมากว่า 3 ปี พบว่าบรรยากาศช่วงเช้ายังคงคึกคัก มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาฝากท้องอย่างต่อเนื่อง แม้ต้นทุนการประกอบอาหารจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ทางร้านยังคงจำหน่ายข้าวแกงกว่า 20 เมนู ในราคาอย่างละ 10 บาทเท่าเดิม
นายอำนาจ อายุ 70 ปี ลูกค้าประจำ กล่าวว่า ข้าวแกงราคา 10 บาทถือว่าช่วยได้มาก เพราะปัจจุบันอาหารตามสั่งเฉลี่ยจานละ 50–60 บาทแล้ว มารับประทานที่นี่ใช้เงินเพียง 40 บาทก็อิ่มได้ 1 มื้อ ข้าวเติมไม่อั้น และรสชาติอร่อย จึงแวะมารับประทานเป็นประจำ
ด้าน น.ส.กรรณิการ์ อายุ 26 ปี พนักงานบริษัท เปิดเผยว่า ร้านข้าวแกง 10 บาทในยุคนี้ถือว่าคุ้มค่าและช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก มาทานสัปดาห์ละ 3–4 ครั้ง บางครั้งมีเงินเพียง 20–30 บาทก็อิ่มท้องได้
ขณะที่ น.ส.ละอองทิพย์ อายุ 54 ปี ลูกค้าที่ซื้อกลับบ้าน ระบุว่า แทบจะแวะซื้อทุกวันเพื่อนำไปทานที่ทำงาน เพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก เมื่อเทียบกับการทำอาหารเองที่มีต้นทุนสูงกว่า
น.ส.ถวัลยรัตน์ ภูแม้นวาส อายุ 40 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า แม้ต้นทุนหลายอย่างปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังพอประคองร้านให้ขายราคา 10 บาทได้ เนื่องจากก๊าซหุงต้มยังตรึงราคาอยู่ จึงพยายามบริหารต้นทุนเฉลี่ยกันไป แม้กำไรจะน้อยลงแต่ยังคงยืนยันจะสู้ต่อ เพื่อช่วยเหลือชุมชนในช่วงเศรษฐกิจยากลำบาก
สำหรับร้านเปิดให้บริการวันจันทร์–เสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.30–13.30 น. และยังคงตั้งใจตรึงราคาข้าวแกง 10 บาทให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้