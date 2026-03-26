xs
xsm
sm
md
lg

น้ำมันพุ่งไม่หยุด กระทบไรเดอร์เลี่ยงรับงานไกล โชเฟอร์ตุ๊กตุ๊กอาจต้องหยุดวิ่ง เหตุรายได้ไม่คุ้ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แม่ค้าอาหารรายย่อย หนึ่งในอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำมันแพง
อุดรธานี-น้ำมันปรับขึ้นพรวดทันที 6 บาท สร้างแรงกระทบเป็นวงกว้างต่อกลุ่มอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้น้อย เผยไรเดอร์ส่งอาหารกระทบหนัก ต้องเลี่ยงงานไกล ขณะที่คนขับรถรับจ้าง โอดรายได้ไม่พอกับค่าน้ำมันและค่าครองชีพ ยิ่งวิ่งยิ่งขาดทุน แนะรัฐหามาตรการช่วยเหลือ


หลังจากรัฐบาลรักษาการ อนุมัติให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 6 บาท ทำให้ราคาน้ำมันทั้งดีเซล เบนซิน ปรับขึ้นทันทีในเช้าวันนี้ ( 26 มี.ค.) ซึ่งราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วไป รวมถึงกลุ่มแรงงานอิสระและผู้ค้ารายย่อย มีต้นทุนการใช้ชีวิตสูงขึ้น หากไม่มีมาตรการรองรับที่ชัดเจน อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจฐานรากในระยะยาว

นายเก่ง ไรเดอร์วัย 47 ปี เปิดเผยถึงผลกระทบจากน้ำมันปรับขึ้นราคาว่า ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อรายได้ เนื่องจากค่ารอบยังคงเดิม ทำให้ไรเดอร์จำนวนมาก เริ่มหลีกเลี่ยงงานระยะไกล เพราะไม่คุ้มค่าใช้จ่าย โดยงานไกลๆ อาจไม่มีใครกล้ารับ มันไม่คุ้มทั้งค่าเหนื่อยและค่าน้ำมัน จากเดิมเติมน้ำมันวันละ 200 บาท ยังพอมีเหลือติดถัง แต่ปัจจุบันกลับต้องลุ้นว่าจะวิ่งงานได้ถึงช่วงเย็นหรือไม่ เนื่องจากต้นทุนเพิ่มสูงจนแทบไม่เหลือกำไร

ขณะเดียวกัน นายหนอม คนขับรถสามล้อรับจ้าง กล่าวว่าตั้งแต่ประกอบอาชีพมา ไม่เคยเผชิญภาระต้นทุนหนักเช่นนี้ โดยในอดีตราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณลิตรละ 20 บาท แต่ปัจจุบันขยับขึ้นมาแตะ 40 บาทต่อลิตร และยังปรับขึ้นรวดเร็วทันที จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเคยใช้เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 ลงมาเป็นแก๊สโซฮอล์ 91 เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำมันลง




การขับสามล้อรับจ้าง บางวันจอดรอทั้งวัน ลูกค้ามาใช้บริการแค่ 1–2 เที่ยว รายได้ไม่พอกับค่าน้ำมันและค่าครองชีพ ตอนนี้เพื่อนร่วมอาชีพหลายคน ต้องมานั่งปรับทุกข์กัน หากราคาน้ำมันยังไม่ปรับลง หรือภาครัฐ ยังมีมาตรการช่วยเหลือที่ยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานอิสระ อาจจำเป็นต้องหยุดวิ่งรถสามล้อ เนื่องจากยิ่งวิ่งให้บริการยิ่งขาดทุนหนัก

ขณะที่กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นอีกอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากน้ำมันขึ้นราคาไม่ต่างกัน โดยต้นทุนรับสลากจากยี่ปั๊วปรับขึ้นต่อเนื่อง จากเดิมใบละ 82–83 บาท ล่าสุดปรับขึ้นเป็น 90–92 บาท ขณะที่ราคาขายยังคงที่ใบละ 100 บาท ทำให้กำไรเหลือเพียง 4–5 บาทต่อใบเท่านั้น




แม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายหนึ่งระบุว่า ปัญหาสำคัญคือไม่มีโควตา ต้องรับผ่านคนกลาง เมื่อราคาส่งเพิ่ม แต่ราคาขายไม่สามารถปรับขึ้นได้ จึงต้องแบกรับภาระต้นทุนเต็มจำนวน

ด้านนางเล็ก แม่ค้าอาหารรายย่อย สะท้อนว่าภาวะต้นทุนสูงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับน้ำมันที่ปรับขึ้น แต่เป็นผลสะสมจากราคาสินค้าที่ปรับขึ้นต่อเนื่อง ทั้งเครื่องปรุงและวัตถุดิบ เช่น น้ำปลา ซอส ผัก ปรับราคาขึ้นหมด ทั้งขายแทบไม่ได้เลย แม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้น แต่จำเป็นต้องตรึงราคาขายไว้ที่ 30 บาท เพราะเกรงว่าหากปรับขึ้น จะทำให้กำลังซื้อลดลงไปอีก

น้ำมันพุ่งไม่หยุด กระทบไรเดอร์เลี่ยงรับงานไกล โชเฟอร์ตุ๊กตุ๊กอาจต้องหยุดวิ่ง เหตุรายได้ไม่คุ้ม
+1