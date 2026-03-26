พาณิชย์ปักหมุดหัวหิน! ผนึก 39 จังหวัด จัด Local SDGs Plus Expo 2026 ดันสินค้าไทยรักษ์โลกบุกตลาดโลก

ประจวบคีรีขันธ์ - เปิดงานใหญ่ รวมผู้ประกอบการกว่า 200 ราย โชว์ของดี 3 ภูมิภาค จัดเต็มเจรจาธุรกิจ–นาทีทอง–คอนเสิร์ต ดันเศรษฐกิจฐานรากโตยั่งยืน
วันนี้( 26 มี.ค.) ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “Local SDGs Plus Expo 2026 : Central Eastern and Southern Trade” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2569 เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ Bluport Huahin Convention Center ชั้น 1 ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพหลัก
ร้อยตรีจักรา กล่าวว่า งานดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งยกระดับสินค้าชุมชนสู่ “นวัตกรรมความยั่งยืน” หรือ SDGs Plus เพื่อขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยครั้งนี้เป็นการรวมพลังสำนักงานพาณิชย์จาก 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวม 39 จังหวัด เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการจับคู่ธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการศักยภาพสูงกว่า 200 ราย ที่พร้อมทั้งด้านนวัตกรรมรักษ์โลกและอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนไทยสู่สินค้าพรีเมียมตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ทั่วโลก
ไฮไลต์ผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธ แบ่งเป็นหลายกลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มสุขภาพและนวัตกรรมสีเขียว นำโดย บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด จ.นครปฐม ผู้ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นระดับสากล, บริษัท ชีวาดี ออร์แกนิค เฮิร์บ จำกัด จ.สมุทรปราการ ผู้ผลิตน้ำตาลดอกมะพร้าวออร์แกนิก และ บริษัท เอสทีเอส โคโค่ริช จำกัด จ.สมุทรสงคราม ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวครบวงจร
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม พบกับ น้ำอ้อยไร่ไม่จน จ.ราชบุรี มาตรฐานส่งออก, แม่กิมฮวย จ.ราชบุรี, วุ้นเส้นท่าเรือ จ.กาญจนบุรี, บริษัท บ้านธรรมวัฒน์ จำกัด จ.ชุมพร ผู้ผลิตน้ำมังคุดสกัดเข้มข้น รวมถึง บริษัท ฮาลาฟู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท หอมมีสุข จำกัด ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทันสมัย
กลุ่มคราฟต์–แฟชั่น–ไลฟ์สไตล์ ชูงานดีไซน์ร่วมสมัยจาก หจก.สุขี แฮนดิคราฟท์ จ.ราชบุรี, กระเป๋าหนังแฮนด์เมด HANDAY จ.ระนอง, Sawan ผ้ากรุงเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา และอัญมณีจาก วรรณนิดา จิวเวลรี่ จ.จันทบุรี
กลุ่มสินค้า GI และภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ข้าวเหนียวสมุนไพรบ้านกระแต จ.อ่างทอง, ขนมหม้อแกงแม่กิมลุ้ย จ.เพชรบุรี และสินค้าแปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านขนมปัง จ.ลพบุรี
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เชื่อมผู้ผลิตกับคู่ค้ารายใหญ่ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขาย “นาทีทอง” และการแสดงจากศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืน.