ปิดตำนาน 9 ปี "เพิงสังกะสี"ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร เทศบาลสั่งรื้อย้ายร้านค้าลงชั้นใต้ดิน ปรับโฉมริมโขงใหม่

มุกดาหาร – สิ้นสุดการรอคอยกว่าเกือบทศวรรษ จังหวัดมุกดาหารได้ฤกษ์ปิดตำนานร้านค้ามุงสังกะสีริมถนนตลาดอินโดจีน เตรียมย้ายผู้ประกอบการลงชั้นใต้ดินตามแผนพัฒนาภูมิทัศน์ หลังยืดเยื้อมานาน 9 ปี ผ่านผู้ว่าฯ ถึง 4 สมัย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้( 26 มี.ค.) นายภูมินทร์ สิเนหะวัฒนะ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ลงพื้นที่ดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างร้านค้าชั่วคราวบริเวณริมถนนสำราญชายโขง เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้สะอาด ตา โปร่งใส และเป็นระเบียบเรียบร้อย รองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
โครงการดังกล่าวเป็นการสานต่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดินให้พร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ
ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองมุกดาหารได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ประกอบการที่จะลงไปจำหน่ายสินค้าในชั้นใต้ดิน ดังนี้
1. สิทธิ์เฉพาะรายเดิม: ต้องเป็นผู้ประกอบการเดิมที่มีสัญญาเช่ากับเทศบาลปีล่าสุด และไม่มีภาระค้างชำระค่าเช่า
2. การย้ายออก: ผู้ค้าต้องรื้อถอนและย้ายสินค้าออกจากพื้นที่ผ่อนปรนริมถนนภายหลังการจับสลากและเซ็นสัญญา
3. อัตราค่าเช่า: เป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลฯ
นายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมุกดาหาร เปิดเผยว่า วันนี้ดำเนินการรื้อร้านค้าที่ริมถนนสำราญชายโขง ตลาดอินโดจีน อีก 2-3 วันคงจะโล่ง มีร้านค้าที่ให้ความร่วมมือ ฝากประชาสัมพันธ์ ร้านใดรอวันเวลาที่จะรื้อ ไม่ต้องรอ ในวันศุกร์จะมีการประชุมร้านค้า และในวันจันทร์ที่ 30 จะมีการจับสลากแบ่งล๊อคชั้นใต้ดิน เหลือเวลาไม่กี่วันเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ให้ทางร้านค้าพิจารณาวางแผนเก็บสินค้าออกจากร้านค้าของท่านไปเก็บไว้ที่บ้าน ถ้าจับสลากได้ล๊อคก็สามารถนำสินค้าเข้าได้เลย เพื่อความรวดเร็ว ร้านค้าสินค้าของท่านต้องรื้อเองเก็บเอง ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้เทศบาลเมืองมุกดาหาร จะมีการจับสลากล๊อค และลงนามในสัญญาเช่า ในวันที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณศูนย์จำหน่ายสินค้าและอาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ไม่มาแสดงตนตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์ในการจับสลากล็อคจำหน่ายสินค้าตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดิน