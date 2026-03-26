ผู้ประกอบการรถโดยสาร- เรือสปีดโบ๊ทพัทยา ยังไม่ปรับขึ้นราคาค่าบริการแม้น้ำมันพุ่งสูงปรี๊ด

ศูนย์ข่าวศรีราชา-ราคาน้ำมันพุ่งสูงปรี๊ด แต่ผู้ประกอบการรถโดยสาร- เรือสปีดโบ๊ทเมืองพัทยา ยังไม่ปรับขึ้นราคาค่าบริการ ยันการดำเนินงานทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย รอดูมาตรการเยียวยาจากภาครัฐแต่สุดท้ายหากราคาพลังงานยังขึ้นไม่หยุด ก็ต้องขอปรับเพื่อความอยู่รอด
ภายหลังจากที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราการชดเชยราคาน้ำมันทั้งในกลุ่มดีเซลและเบนซิน ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดปรับขึ้นทันที 6 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2569 เป็นต้นไป
จนทำให้ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมาก ได้แห่น้ำรถยนต์-รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปเติมน้ำมันจนโกลาหลในทุกจังหวัดนั้น
ล่าสุด นายธงไชย สุขโขใจ ประธานสหกรณ์เดินรถพัทยา ได้ออกมาเปิดเผยว่า แม้ขณะนี้ต้นทุนดำเนินการจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ สหกรณ์ฯ ก็ยังไม่สามารถปรับค่าโดยสารได้ในทันทีเนื่องจากต้องดำเนินการตามขั้นตอนและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ
โดยในเบื้องต้น สหกรณ์ฯ ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เพื่อขอพิจารณาแนวทางปรับขึ้นค่าโดยสาร รวมทั้งขอให้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
นายวิสิทธิ์ มาบุญ ผู้ขับรถสองแถวในพื้นที่เมืองพัทยา บอกว่าการปรับขึ้นราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อรายได้โดยตรง เนื่องจากลักษณะการวิ่งรถในเมืองพัทยา เป็นแบบช่วงเวลาจึงไม่สามารถให้บริการได้เต็มวัน อีกทั้งที่ผ่านมายังต้องเสียเวลาต่อคิวเติมน้ำมันจนทำให้ระยะเวลาทำมาหากินลดลง
เช่นเดียวกับผู้ขับรถบางส่วนที่ยอมรับว่าขณะนี้จำเป็นต้องประคองตัวไปก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องการปรับค่าโดยสาร เนื่องจากหากปรับขึ้นเองโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย
ทั้งนี้สหกรณ์เดินรถพัทยา ปัจจุบันมีรถโดยสารในระบบรวมกว่า 800 คัน แบ่งเป็นรถสองแถวประมาณ 712 คัน และรถแท็กซี่กว่า 140 คัน โดยทั้งหมดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงหลักจึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับราคาพุ่งพรวดลิตรละ 6 บาทเป็นอย่างมาก
ผู้ประกอบเรือสปีดโบ๊ท ทยอมรับตกใจราคาน้ำมันพุ่งพรวด แต่ต้องยอมรับสภาพดีกว่าขาดแคลน
ด้าน น.ส. ชลิตา บุญมาฉาย นายกสมาคมเรือเร็วโดยสารบาลีฮายพัทยา บอกกว่าตกใจกับสถานการณ์น้ำมันในขณะนี้ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้น ในฐานะผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ท ก็คงต้องยอมรับสภาพและขอเพียงอย่าให้น้ำมันอย่าขาดแคลน เพราะหากเป็นเช่นนั้น ผู้ประกอบการจะได้รับผลกระทบโดยตรง
ส่วนเรื่องการปรับราคาค่าโดยสารนั้น ขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการปรับราคาแต่อย่างใดและขอให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านว่า ผู้ประกอบการเรือเมืองพัทยา ยังพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวเช่นเดิม